迪士尼樂園表演者登YouTube　向20團體服務對象提供40條免費短片

新冠病毒第五波疫情未消除，迪士尼樂園及海洋公園重開無期。香港迪士尼由本月4日至至18日，將於五個官方社交平台為在家小朋友特別設計內容，讓他們進行郁動身手、動動腦筋的小活動，又有趣味教學，包括畫畫、手工藝、烹飪或探索環保小知識的內容，尚有網上「暢遊」樂園以及不同的表演片段。



香港迪士尼義工隊Disney VoluntEARS，包括一眾來自娛樂及服裝部的表演者，本月首度在YouTube推出網上短片頻道，首輪計劃將為超過20間本地慈善團體及非牟利機構，提供超過40條短片供免費欣賞。影片包括迪士尼故事分享、動畫藝術教室、瑜珈運動練習、手工藝、科學知識分享等等，讓一眾病童及受惠家庭可以在疫情期間安坐家中欣賞。

迪士尼表示，親善大使陳麗儀 (Lily) 和唐俊迪 (Tony)也有參與今次的義工短片拍攝活動，包括迪士尼故事分享及瑜珈運動練習等等，他們指善用各人的專長和興趣拍攝影片，為社會上有需要的病童和家庭打氣。

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭表示，雖然現時大家正面對不同挑戰，樂園正致力以不同方法將歡樂帶到社區。「這只是一個開始，我們期待在社會運作陸續恢復之後，會適時推出更多活動支援有需要人士，為社區注入動力。」

迪士尼表示，最近留意到本港不少少數族裔在疫情下急需支援，於是透過鄰舍輔導會以及香港小童群益會捐贈清真食品、應急物資等，給予超過2,000個本港少數族裔家庭；去年6月推出全新「迪士尼快閃膳心行」飯盒捐贈計劃，為超過12,500個健康及新鮮製作的餐盒，亦擴展與非牟利機構膳心連基金合作的剩食捐贈計劃，為本地居民供應飯餐。