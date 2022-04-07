全民快測｜衞生署最後召集籲市民參與助掌疫情　外出應戴KN95口罩

政府上周六（2日）起，向全港住戶派發「防疫服務包」，並呼籲市民明日（8日）起一連三日，每天進行全民快速檢測。

衞生防護中心今日（7日）在疫情記者會中，作出最後召集，呼籲市民響應全民快測計劃，讓無病徵或病徵輕微的市民，及早得悉自己已「中招」，從而讓當局掌握社區疫情的確實狀況。他促請市民若在快測中呈陽性，應盡快申報確診，而陰性的市民若未來一周要外出，也應善用防疫包中的KN95口罩，加強防護。



▼4月2日 林鄭月娥到西環派防疫服務包▼



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自願全民快測有三目標

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，連續三日的全民快速測試是自願性，但強調越多人參與越好，希望透過今次快速測試達到三大目標，包括助當局掌握社區陽性個案的實際數字，以了解疫情真實情況；讓無病徵或病徵輕微市民及早得悉自己「中招」，從而讓當局安排適當地方隔離，和要求密切接觸者居家檢疫；檢測亦希望讓未曾做過快測的市民踏出第一步，有助他們日後有需要時，可自行檢測。

被問到當局未有要求陰性市民，同樣上載已檢測證明，會否影響陽性比率計算。歐家榮強調，今次計劃是自願性質，「唔係好科學化、好精準知道全港實際有幾多個案」，僅呼籲市民若快測陽性，要盡快在網上平台呈報，讓當局能及時採取行動，包括發出隔離令和檢疫令，以及派發抗疫物資。

▼4月4日 民政事務處向露宿者派發「防疫服務包」▼



至於在未來三日快測呈陰性的市民，歐家榮則建議要做好個人防護措施。歐說，防疫包內有KN95口罩，保護性較一般外科口罩好，他希望市民若未來一周要外出，應善用有關口罩，加強防護。

政制及內地事務局亦發新聞稿，呼籲市民響應全民快測行動，強調今次行動能及早識別感染者作適當跟進，盡快切斷社區傳播鏈，亦有助政府檢視全港的感染情況，以便日後制訂進一步抗疫措施。

▼各區補漏拾遺派發站名單▼



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未領防疫包市民可於下周三前到派發站補領

當局又再次提醒，未領取防疫包的市民在下周三（13日）前，在補漏拾遺派發站補領，而各區民政處今明兩日亦會在各派發站提供快速測試包，讓有需要的市民領取。另外，除了全民快測外，70歲或以上長者亦可於本月底前，到社區檢測中心和流動採樣站接受免費核酸檢測，以便及早獲得治療和處方藥物。