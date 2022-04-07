臨時失業支援｜36萬宗申請超預期　下周截止　工會倡延長至通關

政府推出「臨時失業支援」計劃，為短期失業人士提供一筆過一萬元支援。當局上月宣布計劃時，料惠及30萬短期失業人士。現時距離申請期結束、即下周二（12日）尚餘六日，但截至昨日（6日），當局已接獲36萬宗申請，超出預期。

有工會指，這不止反映失業情況嚴峻，更反映停薪留職的情況比失業嚴重，估計申請人中不乏於非受限處所工作並停薪留職的工友，建議當局延長計劃。



▼疫情下的市況▼



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非受限處所員工停薪留職未獲支援

身兼港九勞工社團聯會副主席及勞僱會勞方委員的譚金蓮表示，當局接獲36萬宗申請，遠超最初預期，反映失業問題嚴重。

她估計，申請中應不乏於非受限處所工作而停薪留職的人士，認為停薪留職的情況比失業嚴重。

港九勞工社團聯會副主席、勞顧會勞方代表譚金蓮（左二）認為，現時停薪留職情況比失業嚴重。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

譚金蓮解釋，第五波疫情影響很多行業，包括飲食及零售業，甚至有些辦工室停工，這些受影響的打工仔同樣需要援助，希望當局寬鬆處理。她一直有向政府爭取放寬申請臨時失業支援的行業限制，可惜當局暫時未有積極回應。

譚金蓮又提到，失業率不足以反映當下的失業狀況，促當局要與不同業界溝通，並進行詳盡問卷調查，以了解各行各業現時的失業、就業不足、停薪留職等實際情況。她認為，很多行業難單靠本地消費復甦，建議政府延長相關計劃，直至各個行業復甦為止。

▼3月21日 政府宣布最快4月20日放寬社交距離措施▼



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建議延長至通關 增設「臨時開工不足支援」

民建聯立法會議員顏汶羽亦指出，現時申請人士已超出政府預期，建議若失業情況未能改善，當局應隨時準備推出第二期支援計劃，讓失業人士可以渡過難關。

至於有不少停工的打工仔因並非在受限處所工作，而未能符合申請資格。顏汶羽認為當局應一視同仁向受影響的打工仔伸出援手，建議當局增設「臨時開工不足支援」計劃，向每月總工時介乎於零至72小時的開工不足人士提供一筆過支援。

顏汶羽指當局應為當局可增設「臨時開工不足支援」計劃，支援在非受限處所工作而停工的打工仔。（資料圖片 / 張浩維攝）

籲放寬請限制支援長期失業

顏汶羽又提到，他所屬政黨今年3月曾進行調查，有逾四成失業人士已失業逾一年，因此去年第四季沒有收入，未符合申請資格。他認為，政府應放寬申請限制，如申請人過去12個月中有一個月收入符合2,800至30,000元便可申請，為長期失業者提供支援。

▼3月23日 市民登記政府臨時失業支援計劃▼

