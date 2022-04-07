疫情｜入境處管理三社區隔離設施　風雨中清理積水　應對惡劣天氣

疫情持續，由保安局統籌的社區隔離設施投入運作，當中入境處負責管理其中三個隔離設施。本港早前連日下雨，社區隔離設施出現積水，入境處人員由早到晚在大雨大下堅守崗位，合力清理積水，務求為入住市民提供貼身服務。



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入境處近日製作「風雨下的社區隔離設施」宣傳短片，本港早前雨下不停，入境處人員合力清理滂沱大雨下的積水，利用大型抽水器及沙包疏導雨水，並在通道加設行人過路板，人員亦在寒冷天氣下，將溫暖的飯菜到隔離市民手中，希望在惡劣天氣下送上溫暖，務求為市民提供24小時全天候的貼身服務。

社區隔離設施由中央援建，保安局統籌運作，入境處負責管理其中三個社區隔離設施的日常運作，分別為新田、洪水橋及青衣社區隔離設施。三個社區隔離設施合共有超過2300間房間供隔離人士使用，可容納接近8000多人。入境處最高峰有超過900名人員在隔離設施輪班工作。