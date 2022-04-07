消費券｜酒樓客流增多但未及去年一半　小型食店嘆未受惠

新一輪5,000元電子消費券今（7日）正式發放，位於旺角的倫敦大酒樓今早客流增多，惟副總經理蘇萬誠指受疫情及兩人限聚令影響，生意比上一次派發消費券「距離好遠」，指市民因疫情放緩而拒絕外出消費，不望此次消費券刺激下能成功「回本」，只望員工不用失業。有小型食店嘆午市未見旺，兩餸飯店生意一般，更有餐廳未有安裝電子支付工具。

另今日大部份到酒樓用膳的市民均表示尚未決定好要在何處使用消費券，更有市民認為消費券的幫助不大，但好過無。



倫敦大酒樓的副總經理蘇萬誠指，此次政府派發消費券雖然對客流量有幫助，但比起上一次消費券「距離好遠」。去年派發消費券首天，酒樓一早便坐滿了客，全日有超過十萬港元的八達通消費。但如今雖然酒樓仍算爆滿，但受二人限聚令影響，人流更是上次的一半也沒有，截至正午的收入大概亦只有一萬元左右。

蘇萬誠認為，這皆因港人的外出消費意欲與疫情有直接關係：「有疫情呢，你有消費券市民都唔肯出嚟㗎啦！」加上，今波疫情較以往嚴重，少了食客帶同兒孫或祖父母來共聚天倫，80歲以上的老人家如今更是少了很多。

雖然認為此次消費券對飲食業的得益不多，酒樓想達至收支平衡根本十分困難，如今最重要的是員工可以開工，「唔好口停手停」，那就已經心滿意足了。他覺得政府在幫助業界的措施上有進步，如之前飲食業停市超過30日的，可以向政府申請「保就業 」計劃以獲得一些金錢補貼。

市民莫先生今帶同家人到酒樓飲茶，但因限聚令，必須分開兩枱用膳。他已領取消費券，但未決定怎麼用，笑稱用來飲茶也很快用完。

其他大部份到酒樓的市民則表示尚未領取消費券，亦未決定好要在何處消費。如以八達通登記消費券的陳先生說，尚未思考怎樣用這筆金錢，但又認為：「其實你去幾次超級市場都無晒啦。都唔係幫到好多，好過無啦。」

位於旺角熟食市場的「兩餸飯」店舖安裝了電子支付工具，惟負責人陳先生認為疫情下人流減少，消費券無助吸引市民消費。（李沛姿攝）

位於旺角熟食市場的「兩餸飯」店舖安裝了電子支付工具，惟負責人陳先生認為疫情下人流減少，消費券無助吸引市民消費，稱「冇用，呢到冇咩人用」。他透露今日午市有十多人使用八達通付款，生意額與平日相若。

旺角熟食市場食店負責人陳先生認為，疫情下人流減少，消費券無助吸引市民消費，稱「冇用，呢到冇咩人用」。（李沛姿攝）

不過，亦有市民想以消費券支付餐飲費用。記者觀察到一間位於旺角的餐廳在約一時內，有近十人付款離開，其中有六人詢問可否使用八達通付款，並稱「用八達通抵啲」，惟店內未有安裝任何電子支付工具。店員解釋，正在安裝相關收費工具。