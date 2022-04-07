復課｜研學生回校前先做快測　衞生署：或毋須有一宗個案即再停課

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今（7日）指19日復課可能會要求學生返校前先做快速抗原測試，如有病徵必須做快測並不應上課，並學校或不用再「有一宗個案就停課」，細節稍後公布。



歐家榮指，過去一至兩周，衞生署與教育局曾商討19日的復課安排。他表示，復課和停課標準都視乎疫情發展，希望復課時香港疫情已穩定下來，病毒在校園傳播風險減低。

料4月下旬復課時 社會不會「完全無個案」

他續指，現時社區每天有2000-3000宗個案，因此不期望會「完全無個案」，故疫情在4月下旬仍未退，學生返校有機會受感染，惟學校不用如往常一樣，有一宗個案就要停課。

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將制訂新停課指標 歐家榮：有病徵不可上學

歐說，希望同學返校前進行快速抗原檢測，特別是有病徵的必定要測試，不能上學，如有學校發現個案要即時通知衞生署跟進。他解釋，衞生署會就個案作風險評估，「是否集中或散開定同一班等」，才能決定學校是否需要停課，另有指標給學校參考，但制訂仍需時間。

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