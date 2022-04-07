強制檢測｜涉25幢住宅　沙田最多　金獅花園及樂悠居兩座私樓上榜

第五波每日確診個案仍以數千計，食物及衞生局今日（7日）發出新一份強制檢測公告，有關的25幢住宅大廈因曾有確診者到訪而上榜，公屋再次是重災區，共佔18幢，另有5幢居屋和2幢私樓，包括荃灣樂悠居和大圍金獅花園1期金華閣，另外新蒲崗居屋采頤花園11座上榜，是該苑連續第二日被納入強檢名單。

公告中指明，任何人士在3月25日至今日期間，曾身處公告上大廈超過兩小時，便需於周五（8日）和周六（9日）內接受核酸檢測。



▼4月7日強制檢測公告▼



因應多宗陽性檢測個案，今日有25個指明地方被納入強制檢測公告。被納入強制檢測公告的大廈，大部分屬於公營房屋，公屋佔18幢、居民佔5幢。

新蒲崗采頤花園連續兩日有大廈納強檢公告

上榜居屋包括，慈雲山慈安苑安康閣、馬鞍山錦龍苑龍耀閣、牛頭角安基苑基康閣、大埔頌雅苑頌美閣，以及新蒲崗采頤花園11座，采頤花園8座昨日亦被納入公告，亦即該苑已連續兩日上榜。

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沙田區4幢上榜

在全港18區，上榜大廈沙田佔最多，共有4幢上榜，主要集中在大圍，包括新翠邨新偉樓、美田邨美秀樓、金獅花園1期金華閣，餘下的一幢則位於馬鞍山錦龍苑龍耀閣，

港島方面，則有三幢須強制檢測，全部均是公屋，包括香港仔田灣邨田澤樓、薄扶林華富邨華泰樓，以及筲箕灣耀東邨耀安樓。

另外，今日亦有兩幢私樓上榜，均位於新界區，除了上述在大圍的金獅花園1期金華閣外，還有荃灣楊屋道138號樂悠居。

▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼



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3.25至4.7曾身處有關大廈超過兩小時 周五或周六須檢測

當局指，如在3月25日至4月7日期間，曾身處公告上大廈超過兩小時，則需於4月8日至4月9日期間檢測。

當局表示，三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，無需接受強制檢測。須進行強制檢測的人士必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，而幼童則可繼續以糞便樣本進行檢測。當局強調，市民不能使用快速測試。

▼消費券2022年發放首日午市情況▼

