強制檢測｜增25大廈　博康邨、山景邨、耀東邨等連續兩日上榜

本港新冠肺炎持續，各區亦出現確診個案。食物及衞生局今晚（1日）發出強制檢測公告，有25幢大廈被納入公告。名單當中全部均為公屋或居屋，各區中沙田達五幢，繼續成為「重災區」，上榜大廈為18區之冠，包括沙田博康邨博泰樓及大圍美林邨美桃樓等；其餘被納入公告的有葵涌葵俊苑葵裕閣、大埔明雅苑明欣閣、牛池灣彩虹邨白雪樓等。另外，博康邨、屯門山景邨及良景邨、筲箕灣耀東邨等已是連續兩日有大廈被納入公告。

公告中指明，任何人士曾在3月19日至4月1日內逗留於名單上的大廈超過兩小時，需於周六（2日）至周日（3日）內進行核酸檢測。



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因應多宗陽性檢測個案，今日有25個指明地方被納入強制檢測公告。當局指，如在3月19日至4月1日期間，曾身處公告上大廈超過兩小時，則需於4月2日至4月3日期間進行檢測。

上榜大廈包括21幢公屋及四幢居屋，沙田以五幢成為各區中上榜大廈數目最多，包括沙田博康邨博泰樓、沙田禾輋邨康和樓、馬鞍山恆安邨恆峰樓、大圍美林邨美桃樓及新翠邨新明樓。當中博康邨已是連續兩日上榜，而自3月22日重啟強制檢測公告以來，已有三幢大廈上榜。新界西其餘上榜大廈包括大埔太和邨翠和樓、上水清河邨清譽樓及將軍澳尚德邨尚義樓等。

▼4月1日 九龍灣麗晶花園第五座及第六座圍封強檢▼



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葵青區石蔭東邨等有4幢上榜

新界西方面，葵青區有四幢大廈上榜，為18區中第二多，包括葵涌石蔭東邨蔭裕樓、荔欣苑荔采閣、葵俊苑葵裕閣，以及青衣長青邨青松樓。另外，屯門亦有三幢大廈被納入強制檢測公告，包括連續兩日上榜的山景邨景安樓及良景邨良俊樓，而欣田邨俊田樓亦同被納入公告。

九龍方面，觀塘亦有三幢大廈上榜，涉及牛頭角牛頭角下邨貴月樓、藍田平田邨平仁樓，以及秀茂坪秀茂坪邨秀樂樓。其餘被納入強制檢測公告的大廈包括九龍城德朗邨德瑞樓及牛池灣彩虹邨白雪樓。港島則繼續得一幢大廈上榜，為筲箕灣耀東邨耀華樓，亦是自重啟強制檢測公告以來，耀東邨第三幢被納入公告的大廈。

▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼



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當局表示，三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，無需接受強制檢測。須進行強制檢測的人士必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，而幼童則可繼續以糞便樣本進行檢測。當局強調，市民不能使用快速抗原測試。

▼4月1日各區向公眾提供服務的流動採樣站▼



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另外，當局強調會繼續全力追蹤曾到過有關地方並可能受感染人士，並嚴肅跟進相關人士有否遵從檢測公告。任何相關人士如未有遵從檢測公告即屬犯罪，一經定罪，最高可被判處罰款25,000元及監禁六個月。有關人士並可能會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測，不遵從強制檢測令可處罰款50,000元及監禁六個月。

▼4月1日 柴灣翠灣邨翠福樓圍封強檢▼

