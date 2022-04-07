疫情｜六名內地援港專家來港接替原來五人　港府稱將擴大中醫應用

本港疫情持續，今日（7日）再有六名內地援港防控專家來港，由中國疾病預防控制中心傳染病預防控制所所長闞飆率領，連同內地學院院、疾控中心研究員、醫師等，接替五位內地專家。另外，特首林鄭月娥今日與內地中醫專家組會面，特區政府將繼續擴大中醫藥在本港普及與應用。



食物及衞生局（食衞局）局長陳肇始教授（中）今日（四月七日）和食衞局副局長徐德義醫生（右）在深圳灣口岸歡迎由中國疾病預防控制中心傳染病預防控制所所長闞飆（左）率領的新一批內地疫情防控專家到港。（政府新聞處圖片）

中國疾病預防控制中心傳染病預防控制所所長闞飆今日率領五名防控專家來港，包括山東大學公共衞生學院院長李士雪、首都醫科大學全科醫學與繼續教育學院院長吳浩、中國疾病預防控制中心公共衞生管理處助理研究員唐小哲、廣東省疾病預防控制中心主任醫師孟瑞琳和廣州市疾病預防控制中心副主任醫師馬曉薇，接替早前來港的其中五位專家，協助進行流行病學調查和分析，並指導相關疫情防控工作。

食物及衞生局（食衞局）局長陳肇始教授（右五）今日（四月七日）聯同食衞局副局長徐德義醫生（左四）和衞生署署長林文健醫生（右四）歡迎由中國疾病預防控制中心傳染病預防控制所所長闞飆（左五）率領的新一批內地疫情防控專家到港。圖示他們在深圳灣口岸合照。（政府新聞處圖片）

陳肇始迎接 盼內地支援達「三減」

在深圳灣口岸迎接專家的食衞局局長陳肇始表示，雖然近日陽性檢測個案數字已經有下降趨勢，但基數仍然不少，繼續借助內地專家抗撃新冠疫情的經驗，與他們共同探討控制第五波疫情現階段的策略和措施，有助盡快完全遏止本港的疫情。

陳續指，深信闞飆所長帶領的團隊同樣合作無間，藉汲取專家的經驗，繼續做好抗疫工作，以達致減少死亡、減少重症和減少感染的目標，保障巿民生命安全和健康。

行政長官林鄭月娥（右四）今日（四月七日）與中央援港抗疫中醫專家組組長仝小林院士（左四）率領的內地中醫專家組會面。食物及衞生局局長陳肇始教授（右五）亦有出席。（政府新聞處圖片）

林鄭會見內地中醫專家 貫徹「三易」

另外，行政長官林鄭月娥今日與中央援港抗疫中醫專家組成員會面，聽取自上周到港考察並支援本港抗疫工作以來，就本港應用中醫藥抗擊新冠疫情和進一步推動中醫藥發展的意見。

林鄭指出，本屆特區政府十分重視中醫藥發展，通過《2018年施政報告》將中醫藥納入本港公共醫療系統，並正全力推動本港首間中醫醫院的興建工作，預計2025年起分階段投入服務。

林鄭又表示，感謝專家組為本港中醫藥界制定了四個方案，涵蓋中成藥居家使用、中醫診療、中醫康復指導和中醫藥預防治療，有關內容會通過特區政府2019冠狀病毒病專題網站、社交媒體、中醫藥業界等不同渠道推廣。

特區政府會在現有防疫抗疫措施和中醫專家組所提建議的基礎上，繼續擴大中醫藥在本港普及與應用，貫徹中醫專家組提出的「三易」，令中醫藥在社會上更「易懂」、「易行」、「易得」。

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