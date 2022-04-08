兒童疫苗接種現樽頸　劉宇隆倡復課後分隔無打針學生　五招防爆發

本港新冠肺炎疫情近日緩慢回落，教育局指初步計劃4月19日起小學高年班先復課。疫苗可預防疾病科學委員會主席、醫管局專家小組主席劉宇隆認為，3至11歲兒童四成無打疫苗，呼籲家長盡快為小朋友安排接種。另外，他又認為兒童及青少年免疫反應較好，可先維持接種三針的安排。

至於復課安排上，劉宇隆建議須分隔已接種疫苗及未接種的學童，認為可在班房的座位上，應將未接種的學童集中坐在近窗口位置，亦不可讓他們在班房外有活動，例如須避免音樂課及體育課等；而未打針學童亦可在上學前先進行快速測試。



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3至11歲 四成無打針

劉宇隆在醫管局簡介會上形容，本港第五波疫情中長者情況慘烈，「學費好驚人，一大部份長者如果打咗三針，基本上唔應該死」。他指目前3至11歲兒童新冠疫苗接種率達60％後「企硬上唔到」，認為部份家長或基於誤會沒有帶小朋友打針，擔心會重蹈覆轍。

另外，衞生署科學委員會建議已接種三劑疫苗的60歲或以上人士，可在三個月後打第四針。劉宇隆指主要是因本港長者面對嚴峻情況，故「行前一步多」。

而青少年及兒童因免疫反應強，除非是免疫缺損如曾進行器官移植等，否則可暫時維持接種三針安排。

深知小朋友不返校 引起情緒、基礎健康等問題

被問到有意見指應待接種率達90％後才復課，劉宇隆表明反對，並強調「小朋友太長時間唔上學，引起嘅問題令人心碎」，包括情緒及基礎健康問題等。他指作為大學教授，亦深受沒有面授課堂困擾，形容「好多技能教唔到」。

他認為，老師有責任為家長釋除有關接種疫苗疑慮，而家長應盡快安排小朋友打針。至於暫時未可接種疫苗的3歲以下兒童，他呼籲其家長應打針，防止傳染予兒童。

疫苗可預防疾病科學委員會主席、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

劉宇隆預計，復課後接種疫苗與未接種學童會出現「六四比」，提倡學校可以五招來分隔兩者，減低爆發風險。他建議未打針學童應集中坐近窗口，班房內亦可設抽風機，風向由已打針學童吹向無打針學童。另外，學校亦可規定無打針學童只可有半日面授，而已打針則可有課外活動等。

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