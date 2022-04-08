兒童新冠後遺症　醫管局錄13童患多系統發炎綜合症　7人需入ICU

本港第五波新冠肺炎確診人數逾117萬，當中不少為兒童確診個案。醫管局公布，3月初起錄得13宗確診新冠肺炎後康復的兒童，出現多系統發炎綜合症（MIS-C），病人年齡介乎三至11歲，當中七人更要入深切治療部。

瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華表示，出現MIS-C兒童全部沒有長期病患，約是在康復二至五周出現病徵包括持續發燒、嘴唇紅及爆裂、皮膚出現紅疹等，嚴重者更出現心臟衰竭，須用強心藥物支持。他呼籲即使兒童康復後，家長亦要留意其身體狀況，未染疫兒童則要接種疫苗。



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多系統發炎綜合症 致淋巴腫脹、持續高燒

在第五波疫情中，公立醫院錄得八宗兒童確診新冠肺炎死亡個案，即使康復兒童中，部份亦出現後遺症。瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華表示，第二波疫情時本港曾有俄籍10歲確診男童在新冠肺炎康復後約四周出現右頸淋巴腫脹，亦有持續發高燒、紅眼、全身出紅疹及咀唇乾裂等症狀，當時確定他出現MIS-C，亦為本港首宗個案。

關日華指，本港其後一直沒有出現個案，至第五波疫情後湧現多宗兒童確診個案。醫管局由三月初起錄得13宗出現MIS-C個案，分別有12宗是於公立醫院發現及一宗是於私家醫院發現，當中七人須入深切治療部。

個案涉及八男五女，年齡介乎三至11歲，全部兒童過往健康狀況良好，亦沒有長期病患。另外，當中七名兒童沒有接種疫苗，四名兒童於接種後14天內染疫，即疫苗保護未產生效果已感染。

瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華。（資料圖片／羅君豪攝）

通常在染疫後第二至五星期發生

關又表示，出現MIS-C的兒童通常是在感染新冠病毒後第二至五星期發生，病徵包括持續發燒、活動能力減退，以及類川崎病表徵如眼膜炎、嘴唇紅及爆裂、頸淋巴腺腫大、皮膚出現紅疹；亦有個案出現冠狀動脈膨脹、心包積水及心臟衰竭，須用強心藥物支持。

他解釋，目前成年人不見出現多系統發炎綜合症情況，集中在兒童主要因「小朋友免疫系統強啲，炎症發應亦強啲」。

全球近2000宗個案 英美有死亡

他強調，目前全球通報1,900宗MIS-C個案，英國及美國亦有死亡個案，而本港短時間內已有13宗個案，「情況係好令人擔心」。他又指兒童感染新冠病毒後或出現很強免疫系統反應，接種新冠疫苗則可預防情況，「無機會感染到病毒，就唔會出現發炎」。因此他呼籲家長帶小朋友接種疫苗，亦須留意兒童康復後有沒有出現發炎。

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