洪門宴主角洪為民今早參加全民快測　稱「再盡責任」

本港疫情逐漸回穩，政府今日（8日）起推行一連三日「全民快測」計劃，呼籲市民在24小時內把呈陽性結果上報。

洪門宴主角、港區全國人大代表洪為民今早響應呼籲，進行快測，稱「再盡責任」。《香港01》向洪為民查詢，有否收到食環署向其發出定額罰款通知書，惟他未有回覆。



洪門宴主角、港區全國人大代表洪為民今早響應呼籲，進行快測，稱「再盡責任」。（洪為民Facbook截圖）

特首林鄭月娥早前宣布啟動「全民快測」計劃，強烈呼籲全城市民於今日起，一連三日每日進行一次快速檢測，並於24小時內呈報陽性個案。有關計劃屬自願性、非強制，期間不會禁止市民外出。

洪為民今早響應政府呼籲參與計劃，在社交平台上發帖文指「一求心安，再盡責任，你今日測咗未啊？」，並貼出自己檢測陰性的照片。

洪為民今早進行快測後，於社交平台上發帖文指要再盡責任」。（洪為民Facbook截圖）

今年1月、第五波疫情爆發初期，洪為民在灣仔一間餐廳舉辦生日宴會，當時逾百名政商人士出席。宴會後來爆出有人染疫，從而揭發有參與者違反社交距離措施。事件曝光後，特首林鄭月娥曾委任特首辦主任陳國基及公務員事務局局長聶德權，以問卷調查有份出席者有否違反紀律，時任民政事務局局長徐英偉更因而問責下台。

食環署經過3個月調查涉事餐廳及出席者有否違反防疫規定後，早前向有關餐廳發出傳票，以及向6名顧客發出合共7張定額罰款通知書，有 4 張涉及違反第599F章的適用指示有關使用「安心出行」流動應用程式掃描場所二維碼的規定，另外 3 張涉及違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）有關佩戴口罩的規定。

▼洪為民生日宴連日發酵▼



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食環署表示，為免披露有關人士個人資料，不會公布被發定額罰款通知書人士的身份，但據當日宴會流出的相片中，洪為民曾手搭第四界別選委、香港菁英會女主席曾鳳珠高歌，二人皆無配戴口罩。

據第599I章有關佩戴口罩的規定，除飲食、用藥及保持個人衞生外，市民在飲食場所必須佩戴口罩，故曾鳳珠及洪為民極有可能違反相關規例。

據已曝光的派對照片，當日洪為民未有戴口罩，更一手搭著第四界別選委曾鳳珠膊頭，一手持咪唱歌。（網上圖片）

《香港01》分別向有出席宴會的政商界人士查詢，包括事件中的主角洪為民、曾鳳珠、報稱無入餐廳無掃「安心出行」的入境處處長區嘉宏、財經事務及庫務局局長許正宇、警務處處長蕭澤頤、廉政專員白韞六及署理民政事務局局長陳積志。除政制及內地事務局回覆指，副局長胡健民沒有到食環署發出的定額罰款通知書外，其餘均未回覆，或表示沒有補充。

據了解，署理民政事務局局長陳積志，及當日飲酒後未能確定有否戴口罩的發展局局長政治助理馮英倫，均沒有收到食環署發出的定額罰款通知書。

立法會議員中有20人曾出席洪為民生日宴，《香港01》向多名議員查詢，被送往竹篙灣檢疫的民建聯陳仲尼表示，早在1月份已有政府人員接觸過他，查詢有關洪為民生日宴的情況，不過他沒有違規，「完全無問題」，亦沒有收任何告票。

選委界議員洪雯則回覆指，當時有使用「安心出行」應用程式，也一直戴上口罩，她與科技創新界議員邱達根都表明沒收到告票。