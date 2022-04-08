未來四年7.7萬伙公營房屋落成　東涌佔逾萬　25/26年度最多市區盤

【公屋/綠置居/居屋】早前政府已宣布，在未來10年，政府已覓得約350公頃土地，以提供330,000個公營房屋單位。

根據運輸房屋局最新預測，在未來4年間，房委會共有67,600伙公營房屋落成，而房協則有10,000伙，即合共可供應77,600伙。不過，根據去年底公布的《長遠房屋策略》目標，未來10年公營房屋的供應目標為30.1萬伙，即上述4年的每年供應仍然不達標，料未來6年要「追落後」逾22萬伙才足夠。



根據2021年12月的預測，房委會及房協預計在2022-23至2025-26年度間，落成項目的單位約有77,600伙。（資料圖片）

資助出售房屋佔約2.7萬伙

根據2021年12月的預測，房委會預計於2022／23年度至2025/26年度四年間，共有7.76萬伙公營房屋單位落成，當中4.64萬伙為公屋及綠置居單位，2.12萬伙為資助出售房屋；房協則料有3,900伙公屋單位及6,100伙資助房屋單位。

在上述4個年度中，房委會及房協合共可提供50,300伙公屋或綠置居，資助出售房屋則有27,300伙。

25/26年度有7800伙市區公屋落成

在房委會未來4年的公屋及綠置居供應中，以2025／26年供應最多，單年供應約12, 600伙，並提供最多市區盤，約有7,800伙，包括觀塘區及深水埗區，單計觀塘區已有三個項目完工，分別有曉明街、宏照道第一及第二期項目，約涉5,200個單位。

至於房委會的資助出售房屋，則以2024／25供應最多，共提供約9,700伙，當中安達臣石礦場為「大戶」，共佔約4,800伙。

東涌提供逾萬伙公營房屋

而未來4年間，房委會在東涌區亦提供不少單位，分別有東涌第100區及第99區，分別供應5,200伙及4,800伙公屋或綠置居單位；而東涌第109區亦將提供1,300伙資助出售房屋單位。

至於在2026／27年度，運房局亦透露，根據初步估算，該年度將涉及約24,400個單位，並已進入最後「造地」階段，合共涉及15個項目，當中有3個項目位於古洞北／粉嶺北新發展區，共佔10,400伙，另有8個屬於具短中期房屋發展潛力的個別用地，例如大窩口道和錦上路項目，共有7,800伙。

政府曾預告未來10年建屋「頭輕尾重」

翻查資料，政府曾表示，未來10年雖然已覓得約350公頃土地，可提供330,000個公營房屋單位，但在首五年（即2022／23至2026/27 年度）只得約三分之一落成，其餘三分之二則預計在第二個五年期（即2027／28至 2031／32年度）落成。