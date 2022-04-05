墳墓公屋｜屯門菁田邨中央置六墳墓　街坊冇有怕：有公屋住已好好

香港人口稠密，房屋供應成千古難題。《香港01》直擊在屯門區即將落成及入伙的公共屋邨菁田邨，發現其中五幢大廈圍繞祖墳而建奇觀，祖墳與屋邨距離目測不足30米，面向該方向單位料大部份開窗即可見墳墓。不過，有附近居民直言生人無地住，不怕與先人為鄰，又稱：「香港地有公屋已好好」，面對墳墓亦可接受。



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菁田邨公屋「凹字」形包圍祖墳

《香港01》今日清明節到菁田邨直擊，發現五座接近完工的公屋大廈，赫然如「凹字」般包圍一個祖墳，祖墳範圍內有六個墳墓，墓碑顯示個別墳墓2018年曾有後人重新修葺，亦有墓中先人生於年代可追溯至清朝。

墳墓與民居距離不足30米 現有鐵絲網分隔

墳墓與屋邨之間雖然有鐵絲網阻隔，惟兩者距離極近，目測不足30米，相信其中四幢大廈面向該方向的單位，都可看到該祖墳，居民日後出入亦少不免經過附近。現場所見，屋邨興建了一條樓梯，直達鐵絲網位置，居民沿樓梯走下來，已可進入祖墳範圍。

公屋工地興建了一條樓梯，直達墓地範圍。（余俊亮攝）

屯門不少屋邨有墳墓 街坊：若獲公屋不介意與先人作鄰

剛搬到附近村屋的周女士表示，屯門不少公屋附近均有墳墓，直言：「你無辦法，依家地方少、人又多，你無辦法無屋住，點都要起」。她認為，政府應興建多些住屋予年輕人住，「好似我個仔咁，申請公屋又唔得，買樓又唔貴，先租呢度，成9,000蚊租，好貴」。她坦言若獲派公屋單位，即使與先人作鄰居都無問題：「驚咩，你又無害佢佢又無害你，一個人最緊要心地好，任何嘢都唔怕。」

地方少、人又多，你無辦法無屋住，點都要起，好似我個仔咁，申請公屋又唔得，租樓成9,000蚊......驚咩，你又無害佢佢又無害你。 菁田邨附近村屋街坊周女士

袁女士則表示，得悉裡面有墳墓，但指自已不迷信，所以不怕，更直言外面租金貴，有公屋住已很好，面對墳墓亦無所謂。另一居民陳先生則認為政府在興建前應收回該些土地，並向家屬賠償，讓他們遷走墓地。

地盤工人今早曾見有人拜祭 形容公屋包圍墳墓而建少見

有地盤工人透露，今早曾見有人到墓前祭祀，估計是附近原居民的祖墳，又指根據其經驗，較少見會有公屋包圍墳墓而建，笑言：「風水怪怪地。」

▼航拍直擊菁田邨祖墳▼



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屯門區議會未討論墓地問題 料今年第二季完工

翻查資料，屯門區議會曾討論過菁田邨發展進度，但未有討論墓地問題。房屋署回應時指該公屋屋邨於5,183個單位，亦計劃在最近墓地的一座大廈建設幼稚園。該署稱地盤地基工作已於2019年6月完工，如順利預計在2022年第二季完工。該邨近期亦傳將被政府徵用作隔離設施，如疫情初期的火炭駿洋邨。

（政府地理資訊地圖）

公屋聯會指土地有局限籲遷就：風水角度近墓地未必是壞事

公屋聯會主席文裕明認為，菁田邨民居與墓地相隔不足30米，的確太近，即使是當年慈雲山與鑽石山火葬場亦有約2、300米距離，相信是政府在覓地時有土地局限，希望居民能遷就。

他又指出，根據中國傳統風水，住宅鄰近墓地未必是壞事，因有聚財的說法，例如跑馬地豪宅及墳場亦相隔較近，但另一方面又會有人覺得「大吉利是」，或祭祀時可能有香煙影響居民。他表示，出於先人需要清淨，以及社區交通及衛生需要，政府在條件許可下，應盡量將民居及墓地分隔遠些。

▼4月5日 市民清明節到鑽石山墳場拜山▼

