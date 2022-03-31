粉嶺第48區建6幢公營房屋涉4000伙　收1.8公頃私地　何家園殺村

粉嶺第48區「工業」地帶，早前被政府改劃作公營房屋發展。立法會文件顯示，該項目將興建6幢住宅大樓，以及一間學校，項目會在今年內動工，預料2029年落成，較原定計劃遲至少一年，整個工程建設費用估計約為11.45億元。

文件又指，將會收回約1.8公頃私人土地，並清理約2.4公頃政府土地，涉及104個住戶，位於大窩西支路的何家園村將會被殺村，當局去年接獲5份反對書，但行政長官會同行政會議本月中已拍板授權收地。



運輸及房屋局提交立法會的文件顯示，粉嶺第48區公營房屋項目，坐落在粉嶺公路和大窩西支路旁，鄰近和合石村，工地總面積為3公頃，將會興建6幢住宅大樓，預料將能提供約4,000個單位，能容納約1萬人。

今年動工 建車路、行人路

項目亦會興建一幢教育/社會福利/零售設施，包括附屬泊車位、鄰舍休憩用地、幼稚園、康樂、社會福利和零售設施等，社福設施初步構思會有展能中心和弱智人士智宿，另會預留土地興建學校。

文件指，項目預料會在2022年動工，將會建造一條行車道、停車灣及行人路，以連接重新定線後的大窩西支路，亦會進行排水、排污等工程，估計整個工程建設費用為11.45億元。

文件指，將會收回1.8公頃私人土地，並清理約2.4公頃政府土地，共有約104個住戶（涉及約204人）和約25個業務經營者受影響，以及約511個臨時構築物和1座墳墓需要清拆，將會根據相關條例，發放法定補償，並會向受影響的合資格土地業權人和佔用人，發放特惠津貼，並安置受清拆影響的合資格居民。

翻查資料，當局計劃在項目中興建小學校舍，選址何家園村，亦是今次的收地範圍之一。政府去年4月1日就工程刊憲後，隨即有寮屋清拆組人員上門貼通告及聲稱進行收地前凍結人口登記，要求村民遷出，惹起村民不滿，批評政府「零諮詢」，促請政府重新規劃。政府去年亦收到5份反對書，但當局未有採納有關意見，行會已於今年3月15日仍拍板通過項目。