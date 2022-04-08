全民快測｜首日衞生署收呈報數字即增　歐家榮：社區仍有隱性個案

第五波疫情緩和，確診個案持續下降。政府呼籲市民今日（8日）起一連三天參與快速檢測，找出隱形傳播鏈，助當局掌握社區感染情況。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮在疫情記者會表示，初步了解呈報數字有增加，並鼓勵市民每日做快速檢測，如市民有需要，當局會安排隔離中心及寄物資包。

對於有市民不願響應，部份人質疑措施無用。歐家榮指，社區仍有隱性個案，他希望每人出一分力，並表示「市民不在這幾天做，遲點做會失去意義。」



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衞生署會盡快跟進個案 市民可致電熱線

歐家榮表示，今天是全民快測首天，市民或未完成呈報程序，現時當局仍在統計數字，不過正陸續收到新個案，初步比以往呈報數字有所增加，會密切觀察。他鼓勵市民每天做快速檢測，若對病毒呈陽性，應及早申報。他稱，假如市民有需要，可致電熱線，當局會盡快跟進，包括協助登記資料、安排隔離中心及寄物資包，另外有足夠隔離中心以供使用。

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有市民不響應 歐家榮籲市民出一分力

早前有調查指，約三成市民稱不會響應政府呼籲，參加全民快測。歐家榮指，今次全民快速檢測措施並非強制性，但「越多市民參與成效越大。」由於社區仍有隱性個案，他希望每人出一分力，「市民不在這幾天做，遲點做會失去意義，感染後在社區遊走，傳播鏈持續，沒完沒了。」

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