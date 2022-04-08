全民快測｜林鄭：估計約3萬人未知已染疫　快速測試值得做

政府今日（8日）起一連三日推動「全民快測」行動，特首林鄭月娥引述港大研究，指截至本周三（6日）本港即時患病率為0.56%，即大概四萬人染疫，假設四分之一人已知確診並正在康復，即仍有四分之三、約三萬人仍未知自己染疫。她強調全民快測可找出該3萬人，並有機會切斷所有傳播鏈：「點解唔值得做？真係值得做。」



▼4月7日 市民補領防疫服務包▼



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形容全民快測有如影快相

林鄭月娥表示，全民快測是自願性行動，希望全城每位市民都參與，陰性結果不需呈報，只有陽性結果才需要報，但承認不知道最終有多少人會響應，只希望全部700萬人都會參與。她再重申，全民快測有如「影快相」，可盡早識別出無病症但感染人士，盡早安排治療及隔離，盡快在4月底進入放寬社交距離的路線圖，即大致上解除隔離措施、社會可恢復正常，亦可截斷傳播鏈，達致大至「清零」。

▼3月7日 網上快速測試陽性呈報平台啟用▼



林鄭月娥表示，全民快測有如「影快相」，可盡早識別出無病症但感染人士，盡早安排治療及隔離。

找出染疫者切斷傳播鏈

她表示，港大正進行一項研究，招募一萬人定時進行快測，推測出香港即時患病率，最新本周三的即時患病率為0.56%，換算700萬名市民，即約有4萬人染疫。她指出，假設當中四分之一、即約1萬人已知自己染疫並正在康復，即社區仍有3萬人未知自已有中招。她強調若用全民快測的三日找出該3萬名染疫而不知的市民，並向他們發隔離令，則有機會切斷全部傳播鏈。

▼4月7日 彩興苑彩薈閣圍封檢測▼



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林鄭懇請市民配合

被問到或有四分之一港人拒絕快測，會否考慮強制市民進行快測時，林鄭重申若太少人響應會影響達到目的，希望有關情況只是暫時，又指快測過程簡單容易，如果市民不做，她會感到非常可惜。她亦承認有市民不積極響應，都反映過去兩年多，政府抗疫工作未盡善盡美，又承認有地方可以改善，但強調無市民支持則不能事半功倍，她說：「我同團隊會做到最後6月30日最後一日。必須好誠懇呼籲市民配合。」

▼各區補漏拾遺派發站名單▼



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已向270萬住戶派防疫服務包

林鄭續稱，截至昨晚，政府已向270萬名住戶到戶派發305萬包防疫服務包，若該住戶有4人或人多，則可多給兩包，而89個補領站亦已派發5萬多包，其中1.6萬包為拍門無人應，憑卡或信到站內領取，另有3.5萬人走入站內，登記小量資料即獲派發；亦有市民走入補領站，希望多取幾套快測包，當局已額外派發11萬套，強調物資完全到位。

政府今早陸續傳短訊提醒市民響應快測。（短訊截圖）

政府今早亦陸續傳短訊予市民，內容指政府懇請大家於4月8日至10日每日做快速測試，並需在24小時內呈陽性個案。

▼4月4日 民政事務處向露宿者派發「防疫服務包」▼

