封區｜石籬邨石富樓多戶中招　今午圍封強檢　料明下午一時解封

葵涌石籬（二）邨石富樓有多戶染疫，政府今日（8日）下午三時半圍封該廈，安排強制檢測。石富樓居民須於晚上9時前，到圍封範圍內設立的採樣站接受核酸檢測，預料大廈明日（9日）下午一時可解封。



政府表示，石富樓近日發現多宗陽性檢測個案，涉及變異病毒株，故在下午3時半圍封該廈。（政府新聞處截圖）

政府表示，石富樓近日發現多宗陽性檢測個案，涉及變異病毒株，認為相關區域感染風險有機會較高，決定就相關區域作出限制與檢測宣告，並在下午3時半圍封該廈。

政府將於受限區域內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日晚上9時前接受核酸檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會作安排方便行動有特別困難的人士採樣。

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在封區範圍內，過去三個月曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，將無須於強制檢測行動中接受檢測。

3.26至4.8期間曾於石富樓逗留逾兩小時人士須強檢

另外，根據今日發出的強制檢測公告，除了上述指明人士外，任何於3月26日至今日期間，曾身處上述大廈超過兩小時的人士，即使在封區期間不在大廈內，亦要在下周日（10日）或之前接受強制檢測。由於涉及變種病毒，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

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