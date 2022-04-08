確診大廈｜全名單6493幢　政府宿舍涉油美苑、赤柱監獄宿舍上榜

連續兩天新增確診個案少於3000宗，確診患者曾居住大廈名單亦縮短。衞生署衞生防護中心公布最新確診患者居住大廈，少於6500幢大廈，較昨日再少636幢，新上榜大廈有443幢。

新增的大廈中有不少為宿舍，包括紀律部隊人員宿舍油美苑兩座、赤柱監獄職員宿舍、上水紀律部隊宿舍等，而科大學生宿舍2座亦上榜。



金獅花園其中一座昨被列入強制檢測公告，同屋苑有3座新上榜。 (資料圖片)

最新名單中的6493幢，有443幢為新上榜大廈，沙田區佔45幢。昨日強制檢測公告納入大圍金獅花園1期金華閣，同屋苑另有3座出現確診患者，包括金獅花園金安閣、金寧閣及金福閣。

元朗區亦同樣增45幢，有13幢來自天水圍的居屋及公屋屋邨，如天恒邨恒智樓、天恩邨恩頤樓、天澤邨澤辰樓、天愛苑愛潮閣等。

住油塘紀律部門宿舍油美苑兩座上榜。（盧翊銘攝/資料圖片）

另外有多幢政府宿舍上榜，包括油美苑潤美閣及澤美閣、上水已婚警察宿舍2座、上水紀律部隊宿舍B及C座、赤柱監獄職員宿舍4座及懲教署職員宿舍L座。

學生宿舍亦上榜出現確診患者，為香港科技大學學生宿舍2座。

4月7日，確診患者過去14日居住大廈名單



+ 187

不少私人住宅亦榜上有名，包括西營盤Kensington Hill、愉景灣碧濤、Oasis Kai Tak 3座等。今日最少新增大廈為中西區，但仍涉11座大廈，大部分為單幢住宅，如文華大廈、明興大廈、富裕大廈等。

其次為西貢，主要為大型屋苑，其中都會駅再有4座出現患者，傲瀧19座、日出康城Malibu 3B座、日出康城緻藍天鑽岸都榜上有名。