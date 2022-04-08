護士及教師等5人涉扮打針　並偽造接種紀錄　被廉署起訴

註冊護士及4名包括小學教師等來自兩個家庭的人士，涉嫌在疫苗通行證實施前4天，在社區接種中心串謀「扮打針」，製造假接種紀錄，從而被廉署拘捕。全部被控以串謀偽造罪名，他們暫准保釋，案件將於下周二(12日)在觀塘法院提堂。



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被捕人士包括護士及小學教師

被捕的5人包括：34歲註冊護士何嘉雯，42歲廖凱殷，廖的70歲母親蕭杏儀，二人同報稱為家庭主婦，以及30歲鄭雅怡和25歲鄭斯蔚，二人是姐妹關係，分別為補習老師及小學教師。何嘉雯被控兩項涉串謀偽造罪，其餘人士各被控一項罪名。

卓健禁護士為家人及朋友接種

廉署表示，早前接獲貪污投訴遂展開調查。案發於今年1至2月底，當時何嘉雯由卓健醫療委派到由該機構承辦營運的九龍灣體育館社區疫苗接種中心，在其中一個疫苗接種間擔任兼職疫苗接種護士。該中心為市民接種復必泰疫苗，卓健醫療禁止有關護士為家人及友人接種疫苗，以避免利益衝突。

（資料圖片）

案發於疫苗通行證實施前4天

案情指，「疫苗通行證」於2月24日起實施，廖凱殷、蕭杏儀及鄭氏姊妹於實施前四天、即2月20日，前往有關社區疫苗接種中心，並到訪何嘉雯的疫苗接種，調查發現她們沒有接種疫苗，但卻獲何嘉雯發出疫苗接種紀錄。

中心主管發現4劑未使用疫苗

廉署調查亦發現，廖凱殷及鄭雅怡為何嘉雯的友人，二人曾分別向何嘉雯表示擔憂接種疫苗的副作用，以及在「疫苗通行證」實施後，不能進入若干處所。四名同案被告到訪何嘉雯的疫苗接種間後，社區疫苗接種中心主管在存放已使用疫苗針筒的針箱內，起回四劑未經使用的疫苗。

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另4名涉案人為一對母女及一對姊妹

其中一條控罪，只針對何嘉雯，及母女蕭杏儀及廖凱殷及，指她們涉嫌串謀製造廖及蕭的疫苗接種紀錄，意圖由她們藉使用有關紀錄，誘使要求她們展示紀錄以進入相關場地的負責人，接受該紀錄為真實；另一項控罪則指，何嘉雯及鄭氏姊妹涉嫌以相類目的，串謀製造該兩姊妹疫苗接種紀錄。

偽造最高刑罰可判監14年

廉署發言人強調，接種疫苗是公民責任，市民絕對不應以違法手段獲取虛假疫苗接種紀錄，偽造屬嚴重罪行，一經定罪可判處監禁14年。

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