第四針｜19萬名合資格60歲以上人士　今起可領即日籌打第四針

第五波疫情逾百萬市民染疫，衞生防護中心轄下聯合科學委員會周三（6日）聯同行政長官專家顧問團舉行網上會議，討論打第四針安排。

公務員事務局局長聶德權今日（8日）表示，約19萬名已打三針，並接種三針滿三個月的60歲以上市民，即日起可到疫苗接種中心或醫院接種站，領取即日籌打第四針。食物及衞生局局長陳肇始強調，現時無需全民打第四針，但市民至少要打到第三針。



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陳肇始表示，根據住院患者的數據顯示，危殆或嚴重患者中，有59%無打針、23%打一針、15%打兩針、3%打三針。而本港近期每10名染疫離世者中，就有九位無打針或只打一針。

陳指，第五波大部份死者為60歲以上，死亡率達95%，專家建議60歲已打三針人士，在接種滿三個月後可打第四針。她強調，不論市民接種科興或復必泰疫苗，只要打齊針，皆有效減低重症及死亡率。60歲以上曾感染人士亦可接種。

首針接種率達92.3% 291萬市民已打三針

聶德權表示，截至昨晚為止，本港市民總共已打1,536萬劑疫苗，當中621萬名12歲以上人士已打一針，佔92.3%；超過32萬名3至11歲兒童打一針，佔61.8%。另外，576萬名市民已打兩針，其中12歲以上人士佔85.6%，而291萬名市民已打三針。

他又指，本港約19萬名已打三針，並接種滿三個月的60歲以上人士，由即日起可以到七間科興疫苗接種中心、16間為12歲以上打復必泰的接種中心，或13間醫管局醫院的接種站領取即日籌打第四針。他指，以目前市民接種情況，長者不必擔心要排隊領取即日籌。另外，合資格的60歲以上人士，可從下周四（14日）更新的疫苗網上平台預約打第四針。

陳肇始︰現時無需全民打第四針

至於是否需全民打第四針？陳肇始強調，60歲以上人士打第四針的決定，是基於現時該年齡組別佔95%的死亡個案而定。現時無需全民打第四針，但市民至少都要打到第三針。另外，當局稱會密切留意各地數據，如發現效用更好的疫苗，將會進行研究，決定是否需要採購使用。

院舍接種方面，第一階段目標已經在3.18達成，外展隊成功為1,100間安老及殘疾院舍院友接種起碼一針。現時正努力安排外展隊或到診醫生在4月15日前為全港院舍安排不少於兩次接種，為曾確診及已康復院友打第一針，或接種打第二、三針。截至4月4日，已經有45,000名院友已獲接種疫苗，接種率達到60%。

圍封強檢廈到戶接種 6幢樓宇共19住戶獲上門打針

至於疫苗到戶接種服務，由3月30日起，政府以試點形式，在圍封樓宇行動完結的第二日，為70歲以上長者，及因病或行動不便居民提供到戶接種服務。截至昨日為止，已為六幢樓宇的住戶接種了19針，當中有16名為65歲至98歲長者。

聶德權表示，目前正準備第四針的疫苗網上登記平台，並將會設立熱線，籌備工作已到最後階段。此外，他希望在4月底前開展全港到戶接種服務，為70歲以上、長期病患及殘疾人士接種科興疫苗。他又形容，疫苗接種是一場馬拉松，現時仍未走到疫情終點，而疫苗是走出疫境的唯一方法，因此呼籲市民必須盡快打針。

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