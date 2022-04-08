第四針｜接種中心即現長者小人龍　有稱應呼籲做完快速檢測才出門

政府今早（8日）宣布60歲以上長者可接種第四針加強劑，設於中央圖書館的科興疫苗接種中心在中午1時許，已有不少長者趕至，他們均是想輪候即日籌接種，高峰期約有20人排隊，半數人是接種第四針的長者。大部份長者表示是響應政府呼籲到場，認為打了針比較安心，亦有人稱不擔心會有副作用，更有長者稱早上也有應政府呼籲做快速檢測，結果呈陰性才出門。中心的工作人員亦稱，今天到場打針的人士中，以接種第四針的長者較多。



中午過後續有長者輪候打針

政府今早（8日）宣布，已接種第三針科興或復必泰疫苗的60歲以上長者，可在接種第三針的三個月後接種第四針。不少長者在中午過後陸續到達中央圖書館接種中心，至下午2時至3時間，一直保持著一條約20人的人龍，其中逾一半是長者，大部份表示是來打第四針，男性佔大多數。在人龍的高峰期，半小時間至少有10名長者均是來打第四針的。及至3時30分，排隊領取即日籌的人龍才慢慢變得疏落起來。

有長者曾確診仍想打針作保護

八十多歲的黃爺爺表示今早看了新聞後，便決定響應政府號召打第四針，認為這樣會比較安全。他自言今年一月初打了第三針，上月初曾確診新冠肺炎，服用了中藥後，幾日便痊愈。提及是否擔心針後的副作用，黃爺爺指上三次打針均沒有什麼副作用，所以這次也不感到擔心。

除打針亦有應呼籲做檢測

另一名林爺爺亦表示，知悉80歲以上的長者可以打第四針後，下午便立即和太太一起排隊領取即日籌打針，同樣是因為覺得打了後會比較安心。他透露今早亦有應政府呼籲在家中進行快速測試，在獲得陰性結果才外出。

▼4月8日 抗疫記者會宣布長者可打第四針加強劑▼