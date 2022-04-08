疫情｜連續3日確診停留2000宗水平　兩中年死者入院時已呼吸困難

第五波疫情持續，本港今日（8日）新增2,492宗確診，數字比昨日稍微回落不足6%，單日呈報個案連續三日停留在2,000多宗水平，回落速度減慢。



再有86名患者離世，年齡介乎45至107歲，累積呈報病死率升至0.72%。衛生署今日報告接獲中大醫院呈報死亡個案，死者為一名93歲安老院院友，生前有長期病患，於3月16日快測呈陽性，本身有列腺癌，不幸於4月7日死亡，臨床醫生判斷非直接與新冠病毒有關死亡個案。



機場截獲3宗輸入個案

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，今日新增1,227宗核酸陽性確診個案，當中205宗屬於醫管局呈報個案、400宗屬於衞生署確診，其餘的622宗則是由私家化驗所呈報。另有1,265宗快速檢測陽性的呈報個案，單日合共有2,492宗確診個案，第五波累計1,173,096宗確診個案，兩年來總計118萬人染疫。

昨日再無新增院舍出現爆發或有呈報個案，但在已呈報的37間老人院舍中，則有45名院友確診；殘疾院舍出現12宗新個案，涉及13名院友。

本港新增八宗輸入個案，分別從韓國、愛爾蘭、德國、澳洲、新加坡抵港。三宗個案在機場臨時採樣呈陽性 ，當中兩宗由澳洲抵港，一宗從韓國抵港。其他個案則在檢疫酒店檢疫期間發現，包括三位於4月4日從愛爾蘭、德國、澳洲的抵港人士、一宗於4月2日從新加坡的抵港人士，以及一宗由4月1日從新加坡的抵港人士。

醫生判斷中大醫院死者非死於新冠病毒

在死亡個案方面，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，過去24小時，共有70名確診病人離世，分別是37名男士、33名女士，年齡介乎45至101歲。

衛生署再次接獲中大醫院呈報的死亡個案，一名93歲患者為安老院院友，生前有長期病患，包括高血壓血脂、心臟病，及前列腺癌。患者於3月16日發燒，快測呈陽性，並被送入威爾斯親王醫院接受治療，在院內治療時情況穩定。3月29日轉送中大醫院繼續接受治療，惟不幸於4月7日死亡，醫生判斷患者為死時帶有新冠病毒。

再有一名被轉到中大醫院的患者死亡，死者年老有癌症。(資料圖片)

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中年死者長期飲酒肝硬化 入院9日亡

另外，離世者當中有兩名較年輕死亡患者，分別為一名45歲患者及一名60歲患者。

該名45歲患者，已接種兩針。本身有長期飲酒習慣，並有肝硬化情況。3月30日曾到伊利沙伯醫院的急症室求醫，患者當時肚有積水，出現肚腫、肚漲。同時出現黃疸、呼吸困難問題。入院後進行病毒檢測，結果呈陽性，Ct值更高達32.9。患者亦有抽血化驗，發現其肝功能及血凝能力差。此外，其體內的新冠病毒抗體高，懷疑並非近期感染，惟不幸於昨日離世。

該名60歲患者，已打齊三針。本身有肺癌，癌細胞已擴至胸膜及骨。4月6日晚上曾到急症室求醫，當時出現呼吸困難、咳嗽、痰有血絲的情況。入院後一直在病房接受治療，惟情況一直轉差，並於昨日黃昏時段離世。

劉家獻表示，由於數據滯後，3月4日至4月6日，共有15人離世未公布，涉及五男10女，年齡介乎73至107歲。第五波疫情中，累計死亡個案合共8430宗，病死率進一步微升至0.72%。

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