第四針｜合資格60歲以上人士　下周四起可網上預約打第四針

政府今日（8日）宣布，已接種三針科興或復必泰疫苗的60歲或以上人士，在接種最後一針至少三個月後，可接種第四針。所有合資格人士即日可到各社區疫苗接種中心或到公立醫院的疫苗接種站，領取即日籌接種疫苗。另外，所有合資格人士由下周四（14日）上午8時起，可透過網上系統預約接種第四針。



▼3月27日 觀塘社區疫苗接種服務▼



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衞生防護中心轄下的科學委員會，及新發現及動物傳染病科學委員會聯同行政長官專家顧問團於4月7日發表更新的暫擬共識建議。由於第五波疫情下大部分本地死亡個案為60歲或以上人士，專家建議已接種三劑疫苗的60歲或以上人士，在接種最後一劑疫苗至少三個月後，接種第四針復必泰或科興疫苗，以加強保護。

政府提醒，已接種三劑疫苗然後感染2019冠狀病毒病及後康復的人士，並不需要接種第四劑疫苗。

所有提供科興疫苗及為12歲或以上人士提供復必泰疫苗的社區疫苗接種中心（不包括沙田香港中文大學醫院社區疫苗接種中心及銅鑼灣禮頓中心衛星社區疫苗接種中心）及公立醫院的疫苗接種站，均會提供即日籌予60歲或以上的長者，即場接種疫苗。

此外，2019冠狀病毒病疫苗接種計劃的預約系統將會更新，讓合資格人士由下周四（14日）上午8時起，可透過網上系統預約接種第四針，並加強保護。

▼4月7日 市民補領防疫服務包▼

