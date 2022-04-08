新渡輪4月11日全面恢復港內外渡輪服務　染疫或隔離員工相繼復工

本港新冠肺炎疫情相對回穩，新渡輪今日（8日）宣布，將於下周一（11日）起，全面恢復各航線的渡輪服務，包括來往中環至長洲、中環至梅窩航線、北角至紅磡航線及北角至九龍城航線渡輪服務，而橫水渡航線則一則維持正常服務。



員工相繼復工 下周一全面恢復服務

新渡輪表示，早前有員工因需要接受隔離或確診休息而未能上班，導致新渡輪旗下不同航線的渡輪服務均曾作出調整，但隨員工相繼復工，將於下周一起全面恢復各航線的渡輪服務。新渡輪對早前調整航班期間對乘容造成的不便致歉。

曾兩度削來往中環及長洲航線 港內線停航

該公司早前因疫情下客量大減，以及有逾三成員工受疫情影響未能上班，故於2月27日起，削減來往中環及長洲的渡輪，當中周一至周六削9班、周日及公眾假期削7班。3月13日因再有更多員工確診或需隔離，相關航線周一至周六再減13班，周日或公眾假期則再削7班。有關削班安排一度對長洲居民造成不便，引起居民不滿。

其餘來往中環至梅窩航線均有削班，兩條港內線，即來往北角至紅磡及北角至九龍城亦曾削減班，早前於3月3日起停航。橫水渡航線則無受影響。

新渡輪表示，乘客如有查詢，否致電新渡輪顧客服務電話專線2131 8181，或瀏覽新渡輪網頁或使用「新渡輪」手機應用程式。

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