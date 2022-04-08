取消強積金對沖｜調查指半數受訪者不知政府補貼332億

立法會將審議「補貼332億予僱主以取消強積金對沖」議案。今日（8日）一項調查顯示，有近六成受訪市民支持取消強積金對沖，當中一半市民不知道立法會正審議相關草案，而餘下有一半即使知道草案，但對於332億元實際內容模糊。香港民意研究所副行政總裁鍾劍華指，有僱主可以利用對沖的漏洞，每隔數年結業以逃避原本員工應有的遣散費。



有近一半市民不知道立法會正審議有關，政府資助商戶332億取消強積金對沖相關草案。（民研記者會截圖）

六成受訪者支持取消強積金對沖

香港民意研究所在4月1日至6日，就支持或反對取消強積金對沖進行調查，取得4,382個樣本。當中有近6成市民支持取消強積金對沖，但有48%的市民對於政府將撥款332億元於僱主用作取消對沖強積金的政策不知情，明愛專上學院社會科學學院講師龔偉森形容「屬於很差的情況」。

龔偉森續，一個涉及332億元的方案將投放給香港市民，但有過半香港市民對計劃不知情，這在政策指定及執行屬於很差的狀況。他指，無論市民現時對於立法會的觀感如何，都應留意每個政策，因這與大眾息息相關。他又質疑現時立法會議員在審理議案前，有否清楚向公眾解釋內容。

政府打算預留332億元資助僱主，在取消對沖之後的25年內，助僱主支付遣散費同長期服務金，近兩成市民認為補貼應多於332億元。

而餘下的一半市民雖然知道相關草案，卻不清楚332億元內容是如何。龔指，以往靠議員發放資訊去解釋條例影響，市民現時對於332億元的概念模糊，草案所提及的細節不清晰，他質疑如僱主不供強積金的實際安排最終是如何、或332億元可以夠支撐到多少年。

有超過六成市民表示支持332億元補貼方案，其中有近兩成市民認為補貼應多於332億元，有兩成市民認為不知道。（民研記者會截圖）

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華指，取消強積金對沖的爭議涉及多年，當中存有很多漏洞。有很多市民其實持有多年強積金戶口，但內裡卻沒有錢，因為僱主每隔兩、三年就會結業，僱主可以利用這些對沖漏洞不知不覺填補原本應有的遣散費，「唔止基層勞工、散工，好似我自己之前都試過，白白咁冇咗舊錢。」

調查又顯示，如最後對沖安排被取消，有過半市民支持要加入追溯期，令條例生效前，僱主供款不得用作對沖，16%表示反對加入。如政府計劃取消對沖安排後，規定僱主要每月供款至特定戶口用作日後支付長期服務金或遣散費，有60%市民對此表示支持，12%認為不知道。

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