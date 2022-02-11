取消強積金對沖條例草案刊憲　本月23日提交立法會審議

政府今日（11日）在憲報刊登《2022年僱傭及退休計劃法例（抵銷安排）（修訂）條例草案》，取消使用強積金制度下僱主的「對沖」安排，並指已完成草擬條例草案，將於2月23日提交立法會審議。

勞工處發言人指，取消「對沖」安排有助改善僱員的退休保障，也可鞏固強積金作為香港退休保障制度其中一根重要支柱的功能。



取消使用強積金「對沖」安排的條例草案已刊憲，並將於2月23日提交立法會審議。（資料圖片）

取消「對沖」安排將由指定日期起生效（轉制日）。在轉制日後，僱主不可以用強積金制度下，僱主的強制性供款累算權益，「對沖」僱員遣散費或長服金。至於僱主的自願性供款及其累算權益，以及歸因於僱員服務年數的酬金，則可繼續用於「對沖」轉制前或後的遣散費或長服金。

不具追溯力 轉制日前已受僱可繼續「對沖」

港府重申，條例草案建議取消「對沖」安排不具追溯力。因此，若僱員在轉制日之前已受僱，僱主可繼續用其強積金供款累算權益，「對沖」僱員在轉制日前的受僱期所產生的遣散費或長服金，當中不論是在轉制日前、當日及之後作出的強制性或自願性供款。

港府指，安排有助減低在轉制日前，引發大規模裁員潮的風險，否則擔心有僱主可能會在轉制日前解僱僱員，以趕及使用其強積金強制性供款累算權益「對沖」遣散費或長服金。

不會改變遣散費或長服金的計算比率

港府又指，條例草案不會改變遣散費或長服金的計算比率及上限。遣散費或長服金轉制前部分，會以轉制日之前最後一個月的月薪及當時的受僱年資計算，而轉制日後的受僱期所產生的遣散費或長服金，則按終止僱傭前最後一個月工資及轉制日後的受僱年資計算。

在個別特殊情況下，僱員在取消「對沖」安排後，所得的權益可能少於現時。政府稱，會通過行政安排補足差額，確保有關僱員所得不會比現時為差。