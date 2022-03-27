羅致光形容院舍接種最初進展可悲　尋空間推接種率：救一個便一個

第五波至今，院舍死亡累計3786宗，大部分為安老院舍院友，政府昨（26日）宣布成立跨部門工作小組，全面檢視院舍抗疫能力。期望第五波慘痛經驗不會再出現的勞工及福利局局長羅致光今日（27日）發表網誌稱，第五波數據清楚反映，對於長者，特別是安老院高齡體弱長者，接種疫苗是重中之重。他回顧去年4月社署啓動院舍外展接種先導安排，結果只有21位長者打針，同年7月展開次輪外展接種，2個月後院友接種率亦只有15%。

次輪外展接種時，有51%的家人反對院友接種疫苗，羅致光形容，推展院舍接種工作是「揼石仔」，最初進展十分之「可悲」。他指香港是他所認識中最著重個人主義及自由主義的社會之一，甚至是「難得一見」，而院舍接種疫苗的起點便是尊重個人意願，包括長者、長者家人及醫生是否願意抽時間冒風險協助接種。不過，接種疫苗已不單是個人健康問題，涉及其他人生命安全，政府正不斷調整這個在個人選擇自由與公共衞生考慮之間的平衡點，努力尋找合情、合理及合法可調整空間，讓院舍疫苗保護率可進一步提升。



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羅致光在網誌稱，去年2月23日， 社署啓動院舍外展接種先導安排，邀請十間院舍參與，衞生署透過院舍防疫注射計劃的到診註冊醫生為同意接種的院友接種疫苗，醫管局的社區疫苗接種中心則安排由醫護人員組成的外展疫苗接種團隊到院舍為長者接種。

社署去年4月院舍外展接種先導安排只有21人打針

可是，羅致光形容結果極之差强人意，同意接種的只有約兩成，而當中超過九成經醫生評估為不適合接種疫苗，而先導安排同年4月13日開展，結果只有21名院友打針。

之後，社署全面展開院舍外展接種安排，去年7月次輪外展接種時，仍有51%的家人反對院友接種疫苗，另有34%的院友因多個原因、 包括健康理由不願接受接種疫苗。經過多番努力，院友疫苗第一劑注射率，才由7月底約7%，提升至同年9月底的約15%。

第五波爆發仍有一成家人書面反對院友接種疫苗

到了第五波，羅致光稱即時增添了援手，但推展接種過程中還是困難重重，例如還是有一成的家人提出書面反對院友接種疫苗，以及有院舍因有院友確診，拒絕醫生到訪接種疫苗；亦有醫療隊因爲院舍有確診個案，而取消接種疫苗安排；更有院舍主管認為，只獲家人「同意」接種第一劑疫苗，所以醫生不能接種第二劑疫苗等等。

3.18為所有沒反對及適合院友接種 續努力完成第二三針

羅致光表示，即使就如不少專家指出接種疫苗最佳時機已過，但還需努力，持著所謂「救得一個便一個」的心態，到3月18日，完成了為所有沒有反對及適合接種疫苗的院友接種最少一劑疫苗，並繼續努力，完成第二劑及第三劑的疫苗接種。

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羅致光：在個人自由與公共衞生之間平衡點找調整空間

他形容，香港是他所認識中最著重個人主義及自由主義的社會之一，甚至是「難得一見」，而院舍接種疫苗的起點便是尊重個人意願，包括長者、長者家人及醫生是否願意抽時間冒風險協助接種。不過，接種疫苗已不單是個人健康問題，涉及其他人生命安全，政府正不斷調整這個在個人選擇自由與公共衞生考慮之間的平衡點，努力尋找合情、合理及合法可調整空間，讓院舍疫苗保護率可進一步提升。他強調，香港需要每一個人都懷著對生命的珍惜與熱誠，才能做得好保護生命的工作。