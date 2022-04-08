強制檢測｜涉25幢住宅　沙田再居榜首　涉私樓灝景灣、新屯門中心

疫情仍然嚴峻，食物及衞生局今日（8日）發出新一份強制檢測公告，再有25幢大廈有多名住戶染疫而上榜，公屋再次是重災區，共佔18幢，另有5幢居屋和2幢私樓，包括青衣灝景灣3座和新屯門中心4座。

另外，沙田區共有5幢大廈被納入公告，是18區之冠，涵蓋沙田、大圍和馬鞍山，當中2月初曾被圍封強檢的大圍新翠邨新月樓再次上榜，是該邨連續兩日被納入強檢。



公屋佔18幢、居屋佔5幢

因應多宗陽性檢測個案，今日有25個指明地方被納入強制檢測公告。被納入強制檢測公告的大廈，公營房屋再成重災區，公屋佔18幢、居屋佔5幢，上榜居屋包括青衣海悅花園1座、天水圍天富苑偉富閣、天麗苑、藍田康華苑頌康閣，以及上水彩蒲苑彩螢閣。

另外，今日再有兩幢私樓須要強檢，均位於新界西，包括屯門新屯門中心4座和青衣灝景灣3座。

新翠邨連續兩日有大廈上榜

18區當中，沙田區最多住宅大廈被納入公告，全部均屬公屋，包括乙明邨明耀樓、禾輋邨景和樓、大圍新翠邨新月樓、馬鞍山利安邨利興樓，以及恆安邨恆日樓，當中新翠邨已連續兩日上榜。

根據公告規定，任何人士在3月26日至4月8日期間，曾身處公告上大廈超過兩小時，則需於4月9日至4月10日期間檢測。

當局表示，三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，無需接受強制檢測。須進行強制檢測的人士必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，而幼童則可繼續以糞便樣本進行檢測。當局強調，市民不能使用快速測試。

▼4月8日 石籬邨石富樓圍封檢測▼



▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼

