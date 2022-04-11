中大「史萊姆」鬼口水機械人　可進入人體取物　冀兩年內活體實驗

4月1日愚人節，一條可以吞噬不同物質的「鬼口水」影片引來熱議，有人驚嘆這塊「識郁嘅屎」功能強大。原來這並非惡作劇，而是中文大學機械與自動化工程學系研究小組公布最新研究成果。這個又稱「史萊姆」（slime）的機械人可透過外部磁力控制，隨意改變形態，而且黏彈性強。

研究小組計劃在未來一至兩年內進行活體實驗，期望把相關技術轉化到臨床醫學應用，包括應用在人體消化道。若不幸吞食小型有害物品，如電池或尖銳物體，「史萊姆」機械人都可進入食道將物體包裹，排出體外，以減少對人體造成的傷害。



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外部磁力控制 可將有害物品排出體外

研究小組成員孫猛猛博士表示，現時微型機械人各有缺點，所以希望研發一款除了有充足的變形能力，同時對環境適應力較高的軟體機械人。

團隊最終用了半年時間，成功研發「史萊姆」機械人。「史萊姆」機械人由20%磁性顆粒及80%水凝膠製成。除了可透過外部磁力控制、有自行癒合功能、可導電，還可黏附或包裹微型物件，將其帶出體外。

孫猛猛博士（右）、張立教授（左）。（香港中文大學機械與自動化工程學系孫猛猛博士提供）

冀應用在人體消化道 未來將進行活體實驗

研究小組的另一位成員張立教授說，期望把「史萊姆」機械人應用在人體消化道，包括小腸。

團隊計劃在未來一至兩年內進行活體實驗，但預料會遇上不少困難，例如腸道蠕動或消化液，都有機會影響技術應用，他說：「相信會更有挑戰性，也更有意義。」

A robot made of magnetic slime could be deployed inside the body to perform tasks such as retrieving objects swallowed by accident.https://t.co/EYpnx56vNO pic.twitter.com/zA3hMO80xQ — New Scientist (@newscientist) March 31, 2022

活體實驗的其中一個方向，是研究能否通過口服「史萊姆」，把有害物質帶出體外。對於口服「史萊姆」引起的安全疑慮，例如會否讓有有害物質殘留在體內，張立說研究小組已做過測試，確認其毒性比較低，即使有物質殘留在體內，相信份量也不多，也能慢慢排出體外。

論文已成功刊登在《先進功能材料》Advanced Functional Materials。