DSE｜確診考生指引公布　未打齊針要隔離足14日（附詳情及熱線）

中學文憑試將如期在4月22日開考，考生須於每個考試日早上做快速測試，一旦被驗出對病毒呈陽性，需通知考評局是否繼續應考，並前往竹篙灣社區隔離設施隔離和考試。

考試及評核局今日（8日）公布詳細指引，要求應考日確診的考生或密切接觸者，不論是在早上或下午考試，均要在早上6時半前通報考評局，並預約抗疫的士前往竹篙灣，考生抵埗後會獲安排到獨立單位應考，考務人員會在單位外監考。考生在考試完畢後必須到衞生署網上平台呈報快測陽性結果，或提醒家人申報，以取得隔離或檢疫證明。



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考試及評核局晚上公布確診考生的應考指引，若考生在應考當日的快速測試呈陽性，或成為密切接觸者，不論是早上或下午應考，仍劃一要在早上6時半前，通知考評局通知是否應考，再預約抗疫的士、帶同准考證正本、身份證正本及行李前往竹篙灣考試。若考生因交通問題而未能趕及在8時半開考前抵達竹篙灣，考評局將會酌情處理，適當延後開考時間。

當局指，在4月22日至5月14日文憑試筆試開考期間，每日考試日的早上6時至8時，會劃作考生專屬熱線，相關交通費用全免。

竹篙灣社區隔離設施。（資料圖片）

考生抵埗後，民安隊人員會分流確診考生和密切接觸者，帶他們到獨立應考單位應考，期間考務人員會在單位外巡視、監考。考試完畢後，民安隊人員會為考生登記入住竹篙灣，考生亦須在衞生署網上申報系統，呈報陽性個案；若考生為密切接觸者，考評局提醒考生，家人亦要及時申報確診。

1. 致電通知考評局公開考試資訊中心（電話：3628 8860）是否應考，並提供英文姓名、考生編號、聯絡電話、於竹篙灣首個應考的科目/卷別、確認是確診者或密切接觸者等資料，再由考評局通知竹篙灣應考考生資料。

2. 應考考生聯絡抗疫的士熱線（電話：3693 4770），預約抗疫的士前往竹篙灣，費用全免。

3. 抗疫的士司機會在預約登車時間前約15分鐘聯絡考生，確認登車時間及地點。

4. 到達竹篙灣後，民安隊人員確認考生是陽性個案或密切接觸者，再分流到指定區域，登記考生身份證及暫存行李，再把考生帶到獨立應考單位，由考評局的考務人員核對身份證及准考證。

5. 考生在獨立單位內考試，考評局的考務人員在單位外巡視、監考，並會在試後收卷。

6. 民安隊人員為考生登記入住竹篙灣，再把考生帶到居住單位。

7. 考生須到「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」申報測試結果呈陽性。



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至於並非在確診當日考試的考生，可於4月16日至5月14日下午6時前，通知考評局未來數天是否應考，及後考生可選擇在上午9時至下午6時期間，致電消防處考生專線，安排即日前往竹篙灣，或在傍晚6時至10時自行聯絡抗疫的士，預約在翌日早上前往竹篙灣。

1. 在傍晚6時前通知考評局未來數天是否應考（電話：3628 8860／電郵：qc@hkeaa.edu.hk ，並提供英文姓名、考生編號、聯絡電話、於竹篙灣首個應考的科目/卷別、確認是確診者或密切接觸者等資料，再由考評局通知竹篙灣應考考生資料。

2. 在上午9時至下午6時聯絡消防處考生專線（電話：5211 9422），表明考生身份，再由考生專線與竹篙灣聯繫，並在同日安排抗疫小巴或的士接載考生前往竹篙灣入住及準備應考，費用全免。

或於傍晚6時至10時聯絡抗疫的熱線（電話：3693 4770），預約翌日早上的抗疫的士

3. 抗疫專車司機會在預約登車時間前約15分鐘聯絡考生，確認登車時間及地點。

4. 到達竹篙灣後，民安隊人員確認考生是陽性個案或密切接觸者，再依照一般程序安排考生入住，並通知考評局考生資料。



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另外，若考生的住所在應考前一日被圍封強檢，考評局指，考生及家人應在封區首兩小時內或晚上8時前到採樣站，並出示准考證、身份證明文件等相關資料，證明翌日需參加文憑試。檢疫人員會優先為考生及其家人檢測，以盡早取得檢測結果。

若考生在應考日早上6時收到陰性檢測結果，便可向當值人員申請離開「受限區域」。考生應盡快前往試場，向試場的考務人員出示陰性檢測結果之手機短訊，便可進入試場應考。而三個月內曾確診的考生也可出示曾確診證明，向圍封人員申請離開。

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一旦考生或其家人在應考日早上仍未收到檢測結果，或其核酸檢測結果呈不確定性，他們應自行做快速抗原測試，如結果呈陰性可向圍封人員要求提早離開，考生應盡快前往試場。如考生到達試場時已收到陰性檢測結果，便可如常應考。

最新修訂的指引，亦有列明離開隔離設施的條件，當中未接種或只接種一劑疫苗的考生，包括已入住社區隔離設施的患者及密切接觸者，均須在隔離設施醫學監察14日，並滿足相關檢測要求，才可解除隔離令或檢疫令。

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至於已接種至少兩劑的確診考生，並且在檢測陽性後第6、7日的快速測試呈夕性，則可提早於第7日解除隔離令。若他們在這連續兩天至少取得一次陽性測試結果，及後可每日進行快速測試，連續兩天取得陰性結果後便可離開隔離設施。

已接種至少兩劑新冠疫苗的密切接觸者安排相若，若他們在第6、7日檢測呈陰性，無須等待同住家人康復或完成檢疫，仍可離開社區隔離設施。

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