DSE｜考評局指竹篙灣可容納過千考生　正研借其他設施作後備考場

第五波疫情未止下，教育局決定本屆香港中學文憑試如期在4月22日開考，並會特別安排密切接觸者及確診者到竹篙灣檢疫中心應考。考評局公開考試總監麥勁生今早（5日）於港台節目表示，現時竹篙灣仍有其他人士入住，正逐步離開，相信開考時可接納過千名考生，假如房間不足，亦正研究借其他設施作後備考場。他續指，竹篙灣內會就密切接觸者及確診者劃分不同區域，而考生入住的房間及應考房間都會分開安排，除了應考時間，不能進入應考房間。



▼2020年，疫情下的中學文憑試▼



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冀竹篙灣4月中前清空 DSE開考後只接收考生

麥勁生在港台節目《千禧年代》表示，過去兩周新增個案下跌，可以宣布開考。他指，現時竹篙灣仍有其他人士入住，正逐步離開，由本月中起，希望入住的人士均是文憑試考生，希望到開考時，設施內只有考生。問到房間會否不足，他表示可容納過千名考生，觀乎疫情走勢認為情況樂觀，不過一旦在開考前房間接近爆滿，考評局亦有與相關部門聯絡，增加後備考場，其規格、安排與竹篙灣相若。

麥勁生又指，竹篙灣會分別劃分密切接觸者及確診者的區域，而且應考房間及居住房間並不同，只有考試期間才可進入應考房間。監考方面，他表示應考房間設有攝影機監視，監考員透過螢幕監考，每人大約監視十多名考生。

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確診考生考試當日早上六時半前須致電考評局

根據現時安排，假如考生在考試當日確診，要在早上6時半前，致電熱線聯絡考評局，並安排抗疫的士。麥勁生表示，會安排足夠人手接聽電話，避免考生需時間等候，亦與有關部門溝通抗疫的士的安排。他呼籲，市民切勿濫用熱線，以免影響考生。

學友社學生輔導顧問吳寶城於同一節目表示，整體上滿意考評局的安排，確診考生有決定權選擇是否應考，符合考生利益，可自行按身體狀況、成績決定是否繼續應考。不過他亦指，現行安排下，如確診自修生嚴重不適，始終未能申請成績評估；而且相信未能為有特殊教育需要的確診考生安排考試，因為他們本身或需要特別儀器協助考試。

學友社籲考生試前一晚亦做快測 列清單備遷竹篙灣應考

吳寶城建議，考生可於考試前一晚接受快速檢測，監察健康狀況，並應預先準備考試物資清單，一旦確診或需隔離需前往竹篙灣，亦有電腦及筆記溫習。