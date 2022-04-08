賞你遊｜郵輪版細節曝光　消費滿800元預訂「公海遊」享500元優惠

本港新冠肺炎疫情逐漸放緩，當局計劃4月21日起分階段放寬社交距離措施。商務及經濟發展局表示，待疫情穩定後，並在確保公共衞生及安全的大前提下，將讓郵輪旅遊有序地恢復。



當局表示，旅遊發展局將推出「賞你遊」郵輪「公海遊」版，市民在指定時間於零售或餐飲實體店消費合共滿800元，可在預訂「公海遊」旅程時享有500元折扣優惠，預計將有4萬個名額。



▼1.5郵輪海洋光譜號提早一日返抵郵輪碼頭▼



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旅發局動用2000萬 郵輪賞你遊名額4萬個

商務及經濟發展局在回應立法會財務委員會特別會議議員提問時指，當局會繼續密切留意疫情的發展，待疫情穩定後，並在確保公共衞生及安全的大前提下，將讓郵輪旅遊有序地恢復；而旅發局亦會繼續支援有意在香港營運郵輪「公海遊」的郵輪公司，包括透過推廣，吸引更多市民參與郵輪旅遊。

當局透露，旅發局將運用第六輪防疫抗疫基金的2,000萬元撥款 ，推出「賞你遊」郵輪「公海遊」版，以促進郵輪業復甦。在該計劃下，市民如在指定時間於零售或餐飲實體店消費合共滿800元，可在預訂「公海遊」旅程時享有500元折扣優惠。當局預計，約4萬名本地「公海遊」郵輪乘客、郵輪公司及售賣有關行程的旅行代理商均可受惠。

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郵輪碼頭租約延至2028年

另外，有議員問及啟德郵輪碼頭的運營10年租約即將屆滿，當局如何安排碼頭續約？商務及經濟發展局回覆表示，考慮到新冠肺炎疫情爆發對全球郵輪業帶來的不確定因素，以及須確保疫情穩定後啟德郵輪碼頭能持續順暢運作以促進香港郵輪旅遊的復甦，當局已引用現時與碼頭營運商所簽訂的租約條款，延長該營運商租用碼頭的年期五年至2028年5月。

當局亦交代過去五年啟德郵輪碼頭的郵輪停泊次數及郵輪乘客人次，去年郵輪停泊次數為84次，乘客人次為253,017，兩者分別比2020年急升2.5倍及1.46倍。不過仍比2019年疫情前相差甚遠，去年郵輪停泊次數比2019年少52％，而乘客人次則少70％。

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