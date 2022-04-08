福臨門後人錢債案　財務公司質疑新增債項　求披露相關文件獲准

有富豪飯堂之稱的福臨門酒家，其第三代傳人徐德強，近年多番遭財務公司追債，指他欠債逾6億元，徐去年作債務重組，惟經重組後，指徐的債務實高達9億，且新增債務主要來自徐家族成員持有的公司。向徐追討的財務公司因而要求徐披露更多新債務的資料，今獲法庭批准。該財務公司亦於上周五(1日)再次入稟要求法庭頒令將徐破產，這申請將於下周二(12日)在聆案官前提訊。



呈請人中財財務有限公司，答辯人是徐德強。

中財於2020年11月已曾入稟要求法庭頒令徐德強破產。徐德強去年3月舉行債務重組會議，惟會議後指其債務由原來逾6.1億，增至超過9億元，當中大部份新增債項來自徐德強欠下家族成員持有公司的款項。徐提出償還1,300萬元抵消所有債務，獲大部份債主通過。債主之一的中財卻反對建議，並提出上訴，又質疑徐何以突然欠下家族成員持有公司大筆債項。

徐聲稱新增的債務，包括一筆其父母借給他的股息，該筆約值1.8億的股息，是一間家族相關公司於2014年3月年結分發予其父母，但徐稱他忘記了列入其債項當中。中財因而要求這筆股息的相關資料。原訟庭法官鄭蕙心今下判辭，要徐交出該公司是如何計算這筆股息，及如何分發予其父母等文件交出。

案件編號：HCB 1153/2022, HCBI 2/2021