大廈屢現垂直傳播　測量師提醒定期檢查喉管　促政府支援三無大廈

新冠疫情在港爆發以來，不少個案與大廈渠管有關。香港測量師學會會長趙錦權今早（4日）在電台節目中提及大廈內的垂直傳播，原因包括隔氣彎管乾涸、渠管出現損壞及接駁喉管安裝不當，提醒市民不論居於新樓或舊樓，都要定期檢查排水系統。



趙錦權亦提到，疫情下「三無」大廈缺乏物管公司管理，無法進行公眾地方的消毒工作，該學會曾建議當局為三無大廈實行防疫計劃，由外聘商為該些大廈進行公眾地方消毒及改善渠管問題的工作，期望計劃可早日落實。



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趙錦權表示，有專家評論提到有不少確診個案是因為經過大廈內的渠管，出現垂直傳播而受到感染，造成垂直傳播的原因大致可分成幾個，包括隔氣彎管乾涸、渠管出現損壞、及接駁喉管安裝不當。

排水渠口要定期注入清水 切勿隨意改動排水系統

他表示，其中一個原因是隔氣彎管乾涸，建議市民每星期於排水渠口及不常用的地台去水口，注入不少於半公升清水，保持隔氣彎管有一定的儲水量。另一個原則因則是渠管出現淤塞、漏水、或損壞，建議市民應諮詢建築測量師或合資格承辦商，盡快處理；同時提醒市民切勿隨意改動排水系統。

他續指，接駁喉管安裝不當、非法改建拆除或接駁過長，有機會令水封未能發揮作用，導致病毒可以進入室內。而測量師學會已印製《家居排水系統保養全攻略》小冊子，免費供市民參考，希望市民做好渠管保養，並提醒不論居於新樓或舊樓，亦要定期檢查排水系統，如果出現任何問題，應該即時找專業人士進行維修。

測量師學會會長趙錦權提醒市民要定期檢查排水系統。（測量師學會提供）

冀三無大廈早日落實防疫計劃

-疫情下「三無」大廈缺乏物管公司管理，無法進行公眾地方的消毒工作，該學會曾建議當局於三無大廈實行防疫計劃，由外聘商為該些大廈進行公眾地方消毒及改善渠管問題的工作，他希望這些計劃可早日落實。

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疫情影響工程進度

他亦提到，疫情亦對測量師的工作造成影響，有測量師因確診或是密切接觸者而無法上班，工程用的材料無法如期抵港，均令工程進度落後，業界在營運及行政上出現困難。

測量師學會曾建議政府重推保就業計劃，亦希望政府為業界提供資助，鼓勵私人機構僱主聘用工程、建築、測量、都市規劃及園境界別的畢業生和助理專業人員，以保留及培育行業人才。

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