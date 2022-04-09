14萬3至7歲兒童未打針醫生憂開學反彈　建議內部公開學校接種率

全港小學4月19日起逐步恢復面授課堂，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今早（9日）在電台表示，在3至7歲的小朋友中，扣除有6萬人早前確診，即仍有約14萬人未接種疫苗，既然有學校可以把校內接種率推高至九成，認為校長及老師有關鍵角色，建議教育圈可內部公開每間學校接種率，強調非比拼作用，而是同舟共濟。

瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華在同一節目亦指，現時3至11歲兒童的接種率只有61％，憂4月中開學後，感染數字會再次反彈。



▼2月17日 圓洲角體育館的兒童社區疫苗接種中心接種情況▼



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劉宇隆說，現時在3至7歲群組中，有約20多萬人未接種疫苗，但扣除有6萬中咗招，即有14萬人未接種疫苗，指有部份家長因不相信疫苗，同樣沒有打針。他再次勸籲家長看事實，又指校長及老師為關鍵角色，因屬家長信任的人。他建議，在教育圈內郭公開每間學校的疫苗接種率，指並非作比拼，而是同舟共濟，看看為何接種率不高，未有發揮作用，並一同改善。

劉強調，兒童感染新冠病毒後，即使康復亦有後遺症，「唔係感冒菌嚟」，有一成半入院的小朋友出現抽筋情況，亦有5病例出現腦炎。

▼2021年9月27日，可藝中學率先恢復全日面授▼



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瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華亦說，小朋友感染新冠病毒後2至5周後，有15名小朋友出現多系統發炎，各器官如腦、肝、肺、心等都發炎，指家長要持續留意小朋友，會否有嘔吐、腹瀉、心跳快等病徵。

他指，現時3至11歲學童的接種率為61％，但4月中開始復課，「真係真係好擔心感染數目會再次反彈」。

家長對子女接種疫苗仍有不少疑問，聽眾歐小姐表示，其6歲子女於3月1日接種了科興疫苗，但3月10日不幸確診，問到之後打針的安排。劉宇隆說，因打針後不足14日就確診，當時身體未有任何保護力，「當第一針係冇打到」，建議她在小朋友康復後一個月再打疫苗。