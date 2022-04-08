全民快測｜記者隨機街訪 逾六成人未有檢測 響應政府均為長者
撰文：劉安琪
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政府早前向全港市民派發防疫服務包，並呼籲市民於今日（8日）起，一連三天進行快速檢測。惟今日下午2點至4點，記者在中央圖書館疫苗接種中心外，隨機訪問20名約20至80歲的市民，當中有逾六成人表示未有進行快測，多為50歲以下人士，其中有市民認為自己早前曾確診，所以不會「咁快再中」，亦有市民因早上趕着上班而未有快測。另其中四成表示有響應政府自我檢測的市民，大部份均為70歲以上的長者，他們皆認為做了會比較安心。
20多歲的馬小姐表示，她與其家人今早均沒有進行快測，問及原因則稱：「無特別理由」。但她另認為，香港人早上大部份時間急於出門上班，沒有時間再進行快測。30多歲的余小姐亦指，早上沒有足夠時間進行快測，表示下班回家後或會響應快測呼籲。
有市民因曾確診 認為沒有必要進行快測
23歲的童小姐則認為沒有做快測的必要：「因為我知道我係陰性」她解釋指，上個月曾確診，因此認為「中咗之後唔會咁快又中」。
有打第四針長者表示有做快測 感較安心
至於數名趕到中央圖書館疫苗接種中心接種第四針的長者均表示，今天有響應政府呼籲進行快測，因感覺做了會比較安心。其中上月曾確診新冠肺炎後康復的黃爺爺自言，即使政府沒有呼籲，平時間中也會做快測，指這樣比較安全。
▼4月7日 市民補領防疫服務包▼
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