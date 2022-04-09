封區｜葵涌石籬邨石富樓今早解封　揪出16宗確診　中招率約1.1%

近日疫情略為回落，政府繼續透過圍封強檢行動，尋找確診個案。昨日（8日）圍封的葵涌石籬（二）邨石富樓已於今早（9日）解封，其間約1,510名居民受檢，發現16宗陽性個案，居民確診率約1.1%。



▼4月8日 石籬邨石富樓圍封檢測▼



港府今早約上午10時，完成葵涌石籬（二）邨石富樓的圍封強檢行動，有1,510人接受檢測，當中發現16宗陽性，陽性比率約1%。港府發言人昨日指，因石富樓近日發現多宗陽性個案，涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，決定採取圍封強檢。

政府曾派員到訪石富樓約790戶，當中49戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進，已檢測的人士在出示陰性檢測結果證明後，可經由指定出口離開大廈。

政府重申會嚴肅執法。如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處罰款50,000元及監禁六個月。

▼4月7日 彩興苑彩薈閣圍封檢測▼



+ 1

▼4月5日 屯門欣田邨喜田樓圍封檢測▼

