封區｜兩廈今解封共揪33宗確診 屯門欣田邨逸田樓中招率約0.9%
撰文：陳淑霞
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政府昨圍封兩座大廈，其中鑽石山宏景花園第三座今（7日）早解封，發現23宗陽性檢測個案，受檢居民中招率約2.4%。
屯門欣田邨逸田樓則緊隨其後，當局於中午十二時完成圍封行動，共覓得10宗陽性個案，受檢居民中招率近0.9%。
鑽石山宏景花園三座約2.4%居民中招
鑽石山宏景花園第三座上午約11時半完成強制檢測行動，圍封期間有974人接受檢測，當中發現23宗陽性個案，佔受檢居民約2.4%。政府亦派員到訪大廈390戶，當中17戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。
屯門欣田邨逸田樓則於中午十二時解封，圍封期間有1,120人接受檢測，共覓得10宗陽性個案，受檢居民中招率約0.9%。政府亦派員到訪逸田樓590戶，當中62戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。
政府重申會嚴肅執法。如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可罰款50,000元及監禁六個月。
▼4月5日 屯門欣田邨喜田樓圍封檢測▼
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