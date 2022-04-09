確診大廈｜6,439幢大廈上榜　沙田重災　第一城涉35幢

第五波疫情逐漸回穩，確診者居住的大廈名單連續四天減少。衞生防護中心最新的確診大廈名單，昨日（8日）共6,439幢大廈上榜，較前一日減少54幢。18區之中，以沙田區最多大廈，共595幢，其次為元朗區及觀塘區，分別有526幢及448幢上榜。



沙田區多個私人屋苑有大量大廈上榜，其中第一城多達35幢上榜，新港城亦有16幢。另有不少地段優越的豪宅或中產屋苑上榜，包括舊山頂道2號、One Homantin、皓畋、大埔比華利山別墅獨立屋等。



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沙田為18區之冠 第一城共35幢上榜

衞生防護中心最新公布全港有6,439幢確診大廈，顯示有關大廈過去14天曾出現確診者。當中沙田區有595幢大廈上榜，為18區之冠。沙田區上榜大廈中，不少私人屋苑有大量大廈出現確診者，其中單是第一城已有35幢大廈榜上有名，新港城及名城亦分別有16幢及11幢，至於金獅花園亦增至14幢上榜，比前一日再多4幢。

沙田多個屋邨爆發

沙田多個屋邨亦有爆發，其中水泉澳邨共18幢上榜，禾輋邨亦有11幢，沙角邨9幢、新翠邨8幢，其餘美田邨、恒安邨、博康邨及新田圍邨各有7幢，單單上述提及的8個屋邨，就已有74幢大廈上榜。

▼4月8日確診大廈全名單▼



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元朗及觀塘位列二、三 嘉湖山莊仍有47幢上榜

18區之中排行第二為元朗區，有526幢大廈上榜，天水圍嘉湖山莊仍有47幢大廈名列榜上，較前一天減少兩幢；元朗錦綉花園亦有8幢，朗屏邨則再增加一幢至15幢。至於觀塘區亦有448幢大廈上榜，牛頭角上邨及下邨共14幢大廈上榜，較前一日減少一幢；淘大花園則有16幢上榜，麗晶花園20幢、麗港城14幢。

比華利山別墅獨立屋上榜

名單之中繼續有不少豪宅及中產屋苑，包括位於中半山的舊山頂道2號，何文田豪宅One Homantin及皓畋，大埔比華利山別墅亦有兩個獨立屋上榜。將軍澳日出康城共28幢樓宇榜上有名。

政府宿舍涉51幢

另外，政府及紀律部隊宿舍方面，合共51幢上榜，包括順利紀律部隊宿舍7幢、上水警察宿舍3幢、赤柱監獄職員宿舍及懲教署職員宿舍4幢等。

▼4月8日 石籬邨石富樓圍封檢測▼

