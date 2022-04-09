全民快測｜快測陽性呈報數字增　非指數式上升　林鄭︰行動有成效

第五波疫情稍為緩和，政府推行的「全民快測」計劃踏入第二日，行政長官林鄭月娥在今早（9日）在記者會上指，稍後衞生署公布的快測陽性、自我呈報數字將較前一日高，但非指數式上升，完全是在政府可處理範圍。她認為數據反映行動有成效，若未來三日快測陽性呈報數字上升，但非大幅上升，代表行動成功抽出無徵狀個案，對稍後放寬防疫措施更有信心。她亦透露，若個案數字回落至三位數，將會結束每日的抗疫記者會。



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料今日快測陽性數字反彈 林鄭︰有充分能力跟進

行政長官林鄭月娥表示，至昨日午夜，經網上平台呈報快測陽性的人數，數字較前日高，但並非指數式上升，並非突然多一兩萬個，完全是在政府可處理範圍，政府有充分能力去跟進這些個案，如將患者送往隔離中心、派物資包、安排網上遙距診療等。

她認為，上述數字反映行動有效。她解釋過去兩星期的呈報個案，不論是核酸檢測陽性或快測陽性，都有下跌趨勢，若政府無呼籲市民做快測，相信數字會繼續下跌，但今日稍後會公布的快測陽性個案數字會上升，說明呼籲全民快測工作有功效，能發現一些之前未發現、無徵狀的個案。

林鄭指，若接下來三日，快測陽性個案數字上升，但不是大升幅，更有信心放寬防疫措施。

行政長官林鄭月娥認為，全民快測有功效。（李沛姿攝）

自願快測難保證參與人數 會繼續呼籲市民參與

林鄭月娥承認，今次行動始終是自願快測，難保證幾多人參與，又以強檢為例，該些大廈仍有1至3%住戶無遵守，認為香港社會始終重視自由，但她強調政府不會放棄，會繼續市民參與呼籲。

她續說，早前已多番向公眾呼籲應參與快測，協助政府更好掌握本地總體感染情況，有助制定未來抗疫措施，同時減少無徵狀患者在社區走動，令病毒快速擴散的機會。當局為方便市民，已向超過270萬戶派發超過310萬個抗疫服務包，另設89個派發點，現時已向市民派發9.2萬個抗疫服務包及27萬包快測套裝。

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