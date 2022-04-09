商會指外資撤離　商經局數據反駁駐港公司數目創新高　內地最多

本港新冠肺炎持續，早前有外國商會調查指不少會員有計劃撤離香港。商務及經濟發展局表示，母公司在海外及內地的駐港公司數目在2021年升至新高，達9,049間，相對2017年的8,225間增加10%。當中以內地公司數目為最多，佔近23％，而由2017年至去年亦錄近65％升幅。不過美國公司則由2017年的1,313間，下跌3.5%至1,267間。

當局又表示，去年外資公司中以進出口貿易、批發及零售業佔首位，其次是金融及銀行業。當局強調會繼續致力保持香港優越的營商環境，並與商界保持溝通合作，亦會繼續充當國家聯繫世界各地的門戶。



▼2022/23年度財政預算案公布時市況▼



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商務及經濟發展局在回應立法會財務委員會特別會議議員提問時指，儘管新冠肺炎疫情影響全球經濟和打擊投資信心，根據聯合國貿易和發展會議發表的《2021年世界投資報告》，香港是2020年外來直接投資流入金額全球第三大的經濟體。

投資推廣署及政府統計處共同進行的年度統計調查結果顯示，母公司在海外及內地的駐港公司數目在去年升至9,049間達新高，當局強調包括不少國際知名企業。按行業分類而言，9,049間海外及內地駐港公司中以進出口貿易、批發及零售業居佔最多達4,294間，其次是金融及銀行業有1,728間和專業、商用及教育服務業有1,361間。

▼政府2月23日公布新年度財政預算案▼



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當局表示，相對2017年，除保險業以及出版、傳播媒介及多媒體活動行業外，其他行業的公司數目均有所增加。而按母公司所在地分析，內地駐港公司佔最多，數目亦由2017年的1,264間大幅增加近65%至去年的2,080間。其次為日本公司，去年數目達1,388間，比2017年增加10間。排第三的為美國公司，不過2021年數目比2017年減少3％。

當局強調，香港擁有一國兩制的制度優勢和其他固有優勢，包括普通法的制度、法治、司法獨立、與國際社會接軌，以及安全和城鄉交融的優質大都會生活環境等。