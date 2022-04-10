疫情｜內地防控專家組巡安老院及商場食肆　即場分享感染控制措施

第五波疫情逐漸緩和，4月7日抵港的內地疫情防控專家組，今日（10日）在社署及食環署的安排下，分別參觀兩間安老院和商場內的食肆，並向院舍分享防控策略，包括如何有效處理確診者，及加強感染控制措施。專家小組亦欣悉所到訪的食肆，均遵守「疫苗通行證」、每小時換氣量等各項防疫規定。



由中國疾病預防控制中心傳染病預防控制所所長闞飆率領的內地疫情防控專家組，於4月7日抵港開始工作。他們今日早上，在勞福局和社署代表的陪同下，到訪兩間安老院，了解不同類型院舍的管理和運作情況。

院舍負責人向專家組講解院舍的多項防疫措施，包括如何應對院友出現感染的情況，如分隔患者、安排人手照顧患者的特別需要等。負責人亦介紹院友接種疫苗的情況，以及運用政府提供的快測套裝，讓員工和院友每日檢測，令院舍更全面掌握感染情況。

專家組亦向政府和院舍代表，分享一系列防控策略，包括院舍在日常運作，如何有效處理確診長者和加強感染控制措施，以保障員工和其他未受感染的院友。

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其後在食環署副署長黃淑嫻陪同下，專家組於下午到訪尖沙咀一商場，視察食肆遵行第599F章下的情況。小組欣悉到訪的食肆均遵守「疫苗通行證」、每小時換氣量等各項防疫規定，並正為下一階段4月21日的社交距離措施做準備。

商場代表亦應食衞局邀請，向專家組簡介顧客於今日午膳時段，使用「安心出行」及「疫苗通行證」的整體情況，以助專家了解顧客及途經商場上班或回家人士的實際情況。

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