疫情｜內地中醫專家組組長仝小林　倡將中醫藥納醫療系統

內地中醫專家組今日（2日）繼續第五日訪港視察行程，組長仝小林表示，已全面調查、研究了本港使用中醫藥治療確診者的情況，認為有一定成效，但他強調要清除現時醫療政策和技術上，對中醫藥應用的限制，建議港府中醫藥納入政府的醫療系統，「確立中醫在保護人們健康中的應有地位」，不應只在應急時使用，而是要建立長效機制、廣泛應用。

他認為西醫是「針對標靶中心」、中醫是整體調理，即使正在服用退燒、抗病毒和新冠口服藥，仍能配合中醫藥的治療，但服用兩隻藥物之間，至少要相距半小時，並要觀察有沒有出現副作用。



仝小林接受傳媒聯合訪問時提到，中港兩地的中醫業界在醫療系統的角色不同，促請港府要清除在政策和技術上，應用中醫藥的制肘，他強調：「介入到醫院特別是重症還是有相當的難度，因為這個從政策、法規各方面，所以目前比較集中在防和治。防這方面現在說範圍還不夠大，主要在輕症、普通症。」他續指，應建立中醫藥的「應有地位」，除了在應急時緊急使用外，亦應在常態下廣泛使用。

至於如何廣泛使用，他認為應向在家隔離康復的病人，推廣使用中成藥，並應要針對「三減三重一優先」的目標和原則，亦即「減少死亡、減少重症、減少感染；重點人群、重點機構、重點區域採取精準有力措施；優先救治長者，來推動「三易」，包括「易懂」、「易行」和「易得」。

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他解釋，「易懂」是要居家隔離的患者，知道如何選擇和使用中成藥；「易行」則是要統一方案，特別是在社區隔離設施，為在港中醫師培訓訂立標準；「易得」即居家隔離病人想服用中成藥時，能獲得指導。

中西藥如何配合，能否同時服用，一直是市民的疑慮，仝小林形容中藥是整體調理，而西藥則是針對「標靶中心點」，故兩藥能相輔相乘，即使輕症患者正服用退燒、抗病毒或新冠口服藥，仍可服用中醫藥，但他提醒服務兩種藥物時，最好相隔半小時以上，並要觀察服藥後有無出現副作用。

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內地中醫專家組今日勞工及福利局常任秘書長劉焱，以及勞福局、食物及衞生局、社會福利署和醫院管理局代表陪同下，先後前往兩間分別位於大角咀和黃大仙的安老院舍視察、了解院舍應對第五波疫情的情況，包括院友和員工接種疫苗的安排、安老院舍的預防感染措施等。

其中一間安老院舍有參與管局的「安老院舍中醫診療服務」，專家組亦與負責在該安老院舍提供中醫藥服務的中醫師團體的代表交流運作模式及病人情況。