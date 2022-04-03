中醫｜內地專家組與中醫藥界代表會面　訪浸大研討治療方案

內地中醫專家組繼續訪港考察行程。食物及衞生局表示，專家組今日（3日）與中醫藥界團體代表會面及交流，包括香港中醫中藥界聯合總會等，就香港中醫藥的長遠發展提出意見。

另外，專家組亦到訪香港浸會大學中醫抗疫遠程醫療中心，了解該校為確診者、密切接觸者和照顧者提供的免費中醫預防和診療服務。



食物及衞生局表示，專家組與香港中醫中藥界聯合總會會長李應生、主席陳永光，以及多名中醫藥界團體代表會面及交流，了解由食物及衞生局透過中醫藥發展基金資助的「齊心抗疫—中醫藥遙距診療計劃」的工作進展。此外，專家組亦與業界代表就中醫藥業界參與抗疫工作的情況作交流，並就香港中醫藥的長遠發展提出意見。

局方補充，「齊心抗疫—中醫藥遙距診療計劃」資助中醫師為確診者提供免費中醫遙距診療服務，並提供中藥配送服務，首階段自3月22日起正式接受患者登記，預算有2萬名患者可受惠。

專家組今日亦到訪浸大中醫抗疫遠程醫療中心，了解學校為患者、密切接觸者和照顧者提供的免費中醫預防和診療服務，並就確診病例的整體情況以及治療方案進行研討。

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