七旬翁與妻涉利誘智障男口交手淫　曾給予數百元　被控嚴重猥褻

七旬退休漢涉於網上結織一名輕度弱智的15歲男童後，兩次提供數百元作利誘，換取男童提供性服務，包括替他和其妻子手淫及口交。七旬漢被控2項與精神上無行為能力的男子作出嚴重猥褻作為罪，他的妻子則被控1項與年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻作為罪，案件今(11日)在屯門法院提堂。他們暫毋須答辯，案件押後至6月6日再訊，以等候警方進一步調查。男被告申保釋被拒須還柙，女被告則准以900元保釋。



兩名被告：黃清湘（71歲）及易良蘭（55歲，女），分別報稱退休人士和保安員。首被告被控於2022年3月16日及20日，在屯門寶田邨某單位與精神上無行為能力的男孩X作出嚴重猥褻作為；次被告則被控於3月20日，在同一單位對X作出嚴重猥褻作為。

據悉，X患有輕度弱智及自閉症，他在兩次事件中各收取300元作報酬。

案件編號：TMCC 486/2022