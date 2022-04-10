消費券｜飲食業首周生意升1/3　只達疫情前40%　寄望晚市恢復堂食

【$10000電子消費券／消費券2022／消費券申請資格／更新資料／補交資料／遺失八達通／合資格人士】第一期5,000元電子消費券派發後首個周末，市面的人流明顯增加，惟社交距離措施未放寬，飲食業界仍然未能受惠。餐飲聯業協會會長黃家和表示，本周的生意額從疫情前的三成，微升至四成，上升三分一。



黃家和認為晚市禁堂食及二人一枱限聚為致命傷，故期望政府盡快放寬措施，讓食肆能受惠於消費券。



▼4月7日 消費券派發首日酒樓坐滿食客▼



+ 2

黃家和料消費券首期只50億落入飲食業

黃家和表示，周末商場內的食肆午市大排長龍，認為消費券派發後首周的生意額確實有升幅。但他指二人一枱及晚市禁堂食，限制顧客數量，估計生意額從疫情前的三成，微升至四成，「始終冇晚市堂食，係我哋致命傷。」

黃亦指，早前疫情嚴峻，市民取得消費券後立即消費，例如購買電器、手機等，認為最大得益者為零售業。他估計首期約300億元的消費券，飲食業界只能取得當中約50億元；若疫情恢復穩定，相信兩期合計約25%，仍相比去年佔33%得益少。

黃家和表示，消費券派發後的首周末，生意額從疫情前的三成，微升至四成。（龔嘉盛攝）

倡放寬每枱上限至6人

政府早前預告將於4月21日起，逐步放寬社交距離措施。除了晚市恢復堂食外，黃亦建議政府放寬每枱上限至六人，並解釋由於部份家庭人數多於四人，拆開兩枱意味食肆的收益減少。黃透露，曾向政府反映，限聚措施放寬與派發消費券同步進行，惟現時只能爭取政府盡早放寬食肆的限制。

問到業界未能於本次消費券中得益，會否向政府爭取好處？他說，相信政府以嚴謹的態度，以平衡疫情及經濟，「都冇計啦，肉隨砧板上。」

▼4月9日 消費券帶動黃金電腦商場人流上升▼

