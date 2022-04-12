1.26萬宗丁屋申請正處理　元朗佔最多達3成　去年底接獲233宗申請

新界丁屋政策向來被受爭議，年滿18歲或以上的「男丁」可申請於自己擁有的私人土地或向政府申請土地建屋。發展局回覆立法會特別財委會的書面提問時表示，在2021年11月至12月期間，共接獲223宗丁屋申請。截至2021年12月底，已累計有12,600宗丁屋申請正在處理，當中元朗區佔最多，佔總數32.4%。



發展局表示，截至2021年12月底，全港共有12,600宗丁屋申請正在處理，當中元朗區佔三成。（資料圖片／李澤彤攝）

發展局表示，在去年11月至12月間，共接獲223宗丁屋申請，當中以元朗及北區最多，分別有72宗及66宗。至於獲批准的丁屋申請有96宗，另有145宗被拒絕。

截至去年12月底，總計有12,600宗丁屋申請正在處理，當中同樣以元朗及北區最多，前者高達4,085宗，佔整體32.4%，而後者則有3,859宗。

服務承諾每年處理不少於2300宗申請

發展局又指，地政總署現時就丁屋申請的服務承諾，是每年處理不少於2,300宗申請。如屬簡單個案，處理工作可在會見申請人當日起計24個星期內完成。地政總署約有100名員工參與處理丁屋申請，但強調數字僅供一般參考之用。

在2021年11月至12月，政府共接獲223宗丁屋申請。（資料圖片）

6宗村公所短期租約申請獲批

另外，對於有立法會議員指出，不少鄉村仍未申請到村公所，發展局回應指，村代表如有意興建村公所，須先獲民政事務專員支持，然後向地政總署遞交短期租約申請。

局方指，在2017至2021年期間，新界共有5宗擬建村公所的短期租約申請獲批，而截至2022年3月底，已有6宗申請已獲批，尚待簽立短期租約文件，另有17宗申請正在處理。