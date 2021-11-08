丁權案｜本研社：判決意味政府擁全面管制權　可主導審批規管套丁

丁權問題一直備受爭議，終審法院頒下判辭，一致裁定丁屋政策合法合憲。本土研究社成員黃肇鴻今日（8日）在港台節目《千禧年代》指，裁決視丁權為酌情權，意味政府審批時擁「全面管制權」，可限制丁屋發展，免去惹來法律後果的憂慮，甚至可更好規管套丁情況。不過，由於現時政府大力發展新界，需要土地持有人合作，包括新界鄉紳，因此政府或不會立即處理丁屋問題。



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黃肇鴻指，法庭裁決意味著丁權非自有永有，僅屬於酌情權，政府有全面管制權，由政府決定批與不批，及有決定權收緊丁權。他認為，判決可得出兩個結果，一來政府不用擔心拒批丁屋申請會導致法律後果，可具體限制丁屋發展密度，令丁屋用地可只落於真正用丁屋的人，而非地產商。不過，同時有可能令政府全面放寬丁屋發展，如高度限制等。

他指，政府近年大力發展新界用地，如北部都會區，政府需要與土地持有人合作，包括擁有大量新界土地的鄉紳；加上修改城規程序等大環境改變，擔心政府不會因判決收緊丁屋申請，甚至可能在放寬城規條例後放寬丁屋高度限制。

「鄉村式發展」地帶總面積約3,380公頃，主要供原居民興建丁屋之用，覆蓋642條認可鄉村。（資料圖片）

法庭前年就丁權司法覆核案裁定以「私人協約」或「換地」形式建丁屋違憲，之後上訴庭今年初裁定政府及鄉議局上訴得直。司法覆核申請人郭卓堅早前申請上訴。終審法院於上周五（5日）頒下判辭，一致駁回上訴。終院支持上訴庭的裁決，認為丁屋政策受《基本法》保障，亦即男性原居民可繼續以「私人協約」、「換地」或經免費建屋牌照三種形式建屋，惟有關權益僅屬「申請權」，形容是「先天性不完美的權利」，政府可根據社會狀況修改政策，而丁權亦會因而受到影響。