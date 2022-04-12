何栢良倡未打針康復學童可參加課外活動　天然免疫二次感染風險低

分階段復課在即，不少家長對復課安排有疑問，包括染疫前未打針但已康復子女，是否已當打一針計可參與課外活動。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良指，康復者有天然免疫力，應可與已接種學童一樣參與課外活動，而無論是學童或成人康復者，康復後三個月內可毋須頻密做快速測試。

何柏良又引述一項英國研究稱，康復者在一年內的二次感染風險很低，其中5至11歲兒童為0.24%，風險遠低於成人的0.73%。



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康復學童參加課外活動風險可控 毋須每日頻密快測

何栢良表示，兒童康復後的免疫力比接種疫苗更好，尤其不少兒童是接種滅活疫苗，其獲取的黏膜免疫其實較弱，不少兒童是在今年農曆年後大爆發時染疫，到復課時亦未夠三個月，相信康復學童參加課外活動的風險屬學校可管理的範圍，又認為他們可毋須每日頻密做快測。

何栢良引述英國研究：兒童二次感染風險比成人低

英國研究人員近日在著名醫療期刊《剌針》發表最新研究，何栢良引述研究指，追蹤染疫者一年，兒童再感染風險比成人低很多，其中5歲以下為0.18%，5至11歲兒童為0.24%，12至16歲為0.49%，風險低於成人的0.73%。他提出除非有全新的新冠病毒進入本港，否則再感染風險低，故不論兒童或成人康復後不用頻密做快速檢測。

有關英國研究追蹤近69萬名染疫者一年，發現2343宗再感染個案，即每10萬人口有66.88宗再感染，入院率為2.4%與首次感染的2.7%相若，當中有109名再感染兒童要入院，4人要接受深切治療，無死亡個案。

何栢良表示兒童康復後二之感染風險低。（資料圖片）

學童接種率偏低，何栢良建議，除了加強向家長解說外，復課後亦可安排老師向學生講解打針的重要性，即使小學生都可以建立接種疫苗的正面觀念，從而鼓勵學生轉告家長，以助提高疫苗接種率。雖然歐美國家在復課後都有錄得個案反彈，但他認為學校已加強通風設施，加上每日快測，相信學校是安全，適合復課。

研究顯示英國預防新冠藥物有效時效達6個月

何柏良又提醒，染疫後有機會出現「長新冠」，除了持續咳嗽或疲倦等不適，亦會有嚴重疾病，尤其有三高等長期病患人士，康復後較易出現心血管疾病，而最有效預防長新冠就是接種疫苗。他稱，阿斯利康最新研發的預防新冠藥物，適合免疫系統有問題的長期病患者，或接種加強劑後都沒有足夠抗體的人，臨床數據顯示預防感染時效達6個月，但未知本港何時引入。